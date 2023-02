El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, alertó este miércoles de que las empresas no han recibido más del 15% de los fondos europeos Next Generation, y pidió que se cumpla el informe de la Cámara de Cuentas que urge a la Junta a agilizarlos. González de Lara respondió de esta forma en Málaga al ser preguntado por el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que emplaza a la Junta a simplificar todos los procedimientos para la ejecución de fondos del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia (MRR) e implantar actuaciones para acelerar su baja ejecución y agotar la financiación asignada. Animó a que esa tendencia cambie y el informe tenga plasmación en la realidad, al tiempo que manifestó que el nivel de ejecución de esos programas «es de las grandes carencias de las que no solo adolece Andalucía, sino todo el país».

«El nivel de ejecución de los programas y proyectos no siempre va al ritmo y celeridad que todos desearíamos; los tiempos de las empresas no coinciden siempre con los tiempos de la administración», señaló a los periodistas en la presentación del Plan Cadena de Valor CRECE Industria del sector cementero en Andalucía. Así, explicó que si ese tipo de planes no se ejecutan con la cooperación de los agentes económicos y sociales, «costará mucho trabajo». Asimismo, incidió en la cooperación público-privada y reclamó que los programas Next Generation y el Marco Comunitario de Apoyo 2021-2027 tengan una ejecución eficiente.