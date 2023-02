Granada ha formalizado un recurso judicial contra la decisión del Consejo de Ministros por la que se designó a La Coruña como futura sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), según anunció este viernes el portavoz del equipo de Gobierno local, Jacobo Calvo (PSOE). El Ayuntamiento, que lidera el conocido como Pacto por Granada junto a otras instituciones públicas, pretende con este paso dado «en tiempo y forma» exigir la «transparencia necesaria» para saber de qué modo y manera se tomó la decisión que privó a esta ciudad andaluza de acoger la referida agencia, explicó Calvo.

«Cumplimos. La prioridad es Granada, no se trata en ningún caso de correr, sino de hacer las cosas bien», continuó el portavoz municipal, que ha sido especialmente crítico con la postura adoptada por el PP al entender que este partido ha intentado «sacar rédito político» de esta decisión.

Calvo aclaró, además, que el recurso judicial no va «contra nadie», sino que pretende exigir transparencia para conocer «de manera clara y nítida» por qué se tomó esa decisión gubernamental. Asimismo, puntualizó que el gabinete jurídico de las diferentes administraciones que conforman el Pacto por Granada ha decidido de forma mayoritaria que, de momento, no es necesario solicitar medidas cautelares, dado que esta cuestión no se ha considerado «imprescindible» para que finalmente la decisión del Gobierno pudiera ser «revocable».

Una vez formalizado el recurso, que se ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se abre un plazo de veinte días para que el Consistorio pueda tener acceso a la documentación sobre el proceso. El recurso, al que tuvo acceso Efe y de una página de extensión, justifica la representatividad para cursar este trámite contencioso, adjunta documentos y pide al Supremo que lo admita y dé traslado al Gobierno central para que remita el expediente del proceso.

Este recurso se suma al que ya presentó contra la designación de La Coruña como sede de la Aesia la asociación Sociedad Civil Juntos por Granada, que fue incluso admitido a trámite por parte del Tribunal Supremo.

El Consejo de Ministros decidió el pasado mes de diciembre que La Coruña fuera la sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. El Gobierno destacó entonces su apuesta por hacer de esta región «un polo de atracción y retención de talento y de trabajo cualificado», por contribuir a luchar contra el fenómeno de la despoblación y a generar empleo directo e indirecto.