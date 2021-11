El Grupo Popular tiene previsto defender el próximo jueves, 25 de noviembre, en el Pleno del Parlamento andaluz, una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que desde la Cámara autonómica se inste al Gobierno de España a «dotar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un Fondo Covid que destine a Andalucía 1.000 millones de euros para afrontar las necesidades generadas por la pandemia, todavía latente».

Así figura en la PNL, consultada por Europa Press, que coincide en el tiempo con la aprobación, en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, de una enmienda para incluir en los PGE de 2022 un Fondo Covid por 9.362 millones de euros para las comunidades autónomas, que contó con el voto en contra del PSOE, Unidas Podemos y PNV, y que el Ministerio de Hacienda considera que es inaplicable.

De entrada, el Grupo Popular solicita en esta PNL que, «en el marco unitario de la política económica, fiscal y presupuestaria de España ante la UE», el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al de la nación «a que no adopte para el ejercicio 2022 medidas tributarias que supongan un freno a la actividad económica, que eleven la presión fiscal a ciudadanos, autónomos o empresas».

En segundo lugar, el PP-A quiere que el Parlamento inste a la Junta a que, a su vez, inste al Gobierno de la nación «a dotar en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 un Fondo Covid que destine a Andalucía 1.000 millones de euros para afrontar las necesidades generadas por la pandemia, todavía latente», y, «todo ello, desde una gestión financiera inspirada en los principios de prudencia presupuestaria, basadas en previsiones realistas, sostenibilidad financiera, gasto racional, productivo y en consonancia con los objetivos de déficit previstos tras la aplicación de la cláusula de salvaguarda».

Que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno de la Junta «a defender la autonomía financiera de la comunidad autónoma de Andalucía frente a imposiciones y supuestas armonizaciones que detraen competencias previstas en nuestro Estatuto de Autonomía, y así continuar bajando la presión fiscal a los andaluces», es la tercera de las reivindicaciones de esta iniciativa.

El PP-A defiende en esa propuesta que una bajada de la presión fiscal «conlleva un incremento de la renta disponible en el bolsillo de los andaluces, atrae inversiones, actividad y con ello fomenta el consumo».