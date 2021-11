ÁNGELES FÉRRIZ, PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA

«El PP pierde una oportunidad única»

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, lamentó que el PP haya perdido una «oportunidad histórica» al «despreciar» la «mano tendida» del principal partido de la oposición. «Se pierde una oportunidad única de tener unos presupuestos anclados en la realidad de Andalucía y no en una realidad que solo existe en la imaginación de Moreno Bonilla y que luego se deshace como un azucarillo cuando uno ve que el paro aumenta y que los servicios públicos están bajo mínimos», dijo a la prensa. Según la dirigente socialista, habría sido «mucho más útil e inteligente» que se hubieran elaborado unos presupuestos que «huyeran de la soberbia» que supone «hacerlos solos» y que se hubiera aceptado la «mano tendida» del PSOE, en referencia a las propuestas que el secretario general de su partido, Juan Espadas, entregó al presidente de la Junta. Así, criticó que dichas propuestas sean «inasumibles» para el PP, dado que no ha habido una respuesta a las mismas. Añadió que el Gobierno andaluz no ha contado «con absolutamente nadie».

JOSÉ ANTONIO NIETO, PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR

«Responsabilidad» para un objetivo vital

El portavoz parlamentario del Partido Popular andaluz, José Antonio Nieto, apeló a la «responsabilidad» de los tres grupos políticos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, para abordar la tramitación parlamentaria y aprobación de los Presupuestos de la comunidad para 2022, «que son vitales para el futuro de los andaluces». El portavoz popular recordó que siguen «ofreciendo diálogo sin horas hasta el último segundo», al tiempo que pidiÓ a los partidos de la oposición que analicen las cuentas presentadas «con rigor, responsabilidad y objetividad». En ese aspecto, hizo hincapié en la «defensa de los derechos más importantes de los andaluces» que hacen estos presupuestos con una inversión del 7,4% del PIB andaluz a la salud, el 5,5% del mismo a la educación y con una inversión que incrementa a lo largo de la legislatura más de 2.500 millones para dependencia y políticas sociales, además de «garantizar inversiones históricas» y «agilizar el buen uso de los fondos europeos». Para Nieto, «tras la crisis dejada por el covid, tener unos presupuestos para 2022 resulta vital porque Andalucía se juega su futuro».

TERESA PARDO, PORTAVOZ DE CIUDADANOS

«Se acabaron los teatros»

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Teresa Pardo, se congratuló de la aprobación del proyecto de presupuestos de 2022 por el Consejo de Gobierno, y apostilló: «Se acabaron los teatros, ahora toca decir sí o no». Pardo subrayó que estas cuentas son «absolutamente esenciales» para la recuperación de Andalucía tras la pandemia. «Se acabaron los teatros, las caretas y las poses, ahora toca decir sí o no», insistió tras resaltar el aumento de las partidas más sociales. «Ahora toca a los partidos políticos demostrar si están con los intereses de los andaluces o si están sometidos a las directrices tanto del señor (Santiago) Abascal como del señor (Pedro) Sánchez», agregó, en referencia a Vox y el PSOE. Según Pardo, su partido, Cs, es el «garante del diálogo» y ha estado «luchando» para que estos presupuestos recojan también las iniciativas de la oposición, como «de hecho se ha hecho con las del PSOE». Por ello, insistió en que la oposición «ya no tiene excusas» y advirtió de que si no apoya las cuentas «tendrán que ser ellos los que expliquen a los andaluces por qué votan en contra de los presupuestos más sociales de la historia».

MANUEL GAVIRA, PORTAVOZ DEL GRUPO DE VOX

«Si hay cambio, tendrá apoyo»

Vox manifestó ayer que la decisión de presentar o no su anunciada enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022 va a depender de si estas nuevas cuentas traen realmente un cambio o suponen incidir en «políticas socialistas». El portavoz de Vox, Manuel Gavira, indicó que ahora van a estudiar, analizar y mirar con mucho detalle estos Presupuestos y expresó que le ha llamado la atención que el consejero de Hacienda haya dicho que es el momento de «transformar Andalucía», con lo que parece que «son sus primeros presupuestos». Sin duda, según Gavira, el Gobierno andaluz «lleva cierto retraso en la transformación de Andalucía» y eso «se lo hemos dicho al presidente, Juanma Moreno», en las últimas semanas. A su juicio, el jefe del Ejecutivo tiene dos opciones: «Continuar las mismas políticas socialistas o cambiar». «Si hay cambio y cumple, tendrá el apoyo de Vox», recalcó Gavira, quien lamentó que la transformación de esta tierra «va con cierto retraso y denota que el Gobierno no ha escuchado a Vox en este tiempo». «El Gobierno tiene que optar por PSOE-A o por cambio y el cambio lo va a traer Vox».

I. NIETO/GUZMÁN AHUMADA, PORTAVOCES DE UNIDAS PODEMOS

«Repiten polìticas fracasadas»

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, que compareció con el portavoz adjunto, Guzmán Ahumada, confirmó que su grupo presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos, al considerar que insisten en «políticas fracasadas» y obvian los problemas de Andalucía. Nieto recordó que este es el tercer presupuesto que el Gobierno andaluz califica de «histórico», pero los problemas de Andalucía «son también históricos», lo que cree que demuestra que está «gestionando muy mal los recursos que tiene a su disposición». Dijo que en estos presupuestos bajan las partidas presupuestarias de Empleo y Economía, lo que considera «incomprensible» cuando Andalucía está liderando el paro. «El Gobierno de Moreno Bonilla no está a la altura de una oportunidad inédita para Andalucía, que nunca había recibido tantos fondos» del Estado y de la UE, subrayó. En su opinión, Moreno «va a volver a dejar pasar otro tren imprescindible para la recuperación social y económica y para abordar la reindustrialización verde de Andalucía».