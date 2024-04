Las patronales del campo retoman las protestas con una concentración en Córdoba la próxima semana

Las principales patronales agroganaderas de Córdoba han decidido retomar las protestas del campo a partir del miércoles de la semana que viene, día 24 de abril, tras la fallida reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Estas asociaciones se han mantenido al margen de las manifestaciones que han convocado los agricultores y ganaderos independientes por su cuenta, que han incluido cortes de calles en la ciudad y de las principales carreteras y autovías.

Los convocantes de la concentración son Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias. Han organizado a las 11 de la mañana del día 24 una concentración ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, "por la supervivencia del campo" según el lema escogido.

Los manifestantes van a repartir naranjas a los asistentes, ya que el de los cítricos es "uno de los sectores que peor lo está pasando por la entrada de naranjas de terceros países, para que los ciudadanos conozcan la diferencia entre los precios de origen y destino", según reza la convocatoria.

Las quejas

Las tres patronales aseguran que "las 43 medidas que el Ministerio de Agricultura ha planteado para resolver los problemas del sector son absolutamente insuficientes. No abordan ni resuelven el enorme daño que la nueva PAC ha hecho y está haciendo a todos los agricultores y ganaderos, así como el conjunto de políticas laborales, de subidas de impuestos, de lo mal llamado 'verde'".

Ese paquete de medidas fue presentado por Planas el pasado día 1 de abril, en respuesta a las movilizaciones y las demandas del sector. Ahora bien, las patronales consideran que las propuestas son "promesas inconcretas a futuro, mantenimiento de cuestiones que ya existen u otros aspectos de dudosa aplicación real una vez se han analizado técnicamente". Mientras tanto, aseguran las asociaciones que "seguimos con las mismas normas y obligaciones, con la burocracia, con los costes, etc., nada ha cambiado".

Agacor quiere anulas las multas

Por otro lado, los agricultores de Agacor, que convocaron movilizaciones en ocasiones sin las preceptivas autorizaciones del Gobierno, han comenzado una campaña para exigir que se anulen las sanciones que las fuerzas de seguridad les impusieron por no respetar las normas establecidas para aquellas manifestaciones. En algunos casos, según los convocantes, las sanciones alcanzan los 12.000 euros.

El colectivo ha presentado sendos comunicados para que los apoyen tanto los ayuntamientos como las patronales agrarias que rechazan las medidas del Ministerio.

En las demandas a las patronales se exige, entre otras cosas, que se establezca como "condición sine qua non la retirada de multas y sanciones a los agricultores y ganaderos, desde la primera convocatoria de las movilizaciones del 6 de febrero hasta la actualidad, antes de volver a reunirse con los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

"Faltas de respeto" y "desoír órdenes"

A los ayuntamientos les pide Agacor una mera declaración institucional de apoyo y la reclamación a la Subdelegación del Gobierno de que anule las sanciones.

La asociación de agricultores reconoce que las sanciones aplicadas se debe a cuestiones tales como "faltas de respeto a la autoridad, desoír órdenes, enfrentamiento verbal y no cumplir estrictamente las resoluciones de las movilizaciones". El propio presidente de Agacor, Joaquín Cortés (con quien este periódico ha intentado contactar sin éxito), reconoció en una de las protestas que no había solicitado permiso para cortar la autovía A-4 porque "sabíamos que no nos iban a dejar". Los afectados aseguran que han solicitado una reunión varias veces con la subdelegada del Gobierno "pero no tenemos respuesta".