CCOO dice que los problemas del campo no son los costes salariales y reclama una subida justa en el nuevo convenio

El secretario General de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha mostrado su preocupación por el "escaso avance que se ha producido hasta el momento en la negociación del nuevo convenio del campo de la provincia debido a la actitud intransigente de la patronal, que se niega a negociar una subida salarial amparándose en el aumento del SMI y la sequía".

“Es cierto que el campo tiene problemas pero entre ellos no están los costes salariales”, afirmó Jiménez quien recuerda que “en las provincias vecinas las tablas salariales del campo están por encima de las de Córdoba, pagándose el jornal a más de 60 euros, cuando aquí no llegamos a 55 euros -en realidad, con la subida del SMI se debería estar abonando a 57,94€ pero al no haberse firmado las tablas salariales para el 2024, muchos empresarios se niegan a aplicar la subida-“.

Sin ir más lejos, hace solo unas semanas que se ha firmado el convenio de Granada con una subida salarial del 3% aparte de la aplicación del SMI, tal y como se acordó en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). “No entendemos por qué en Granada sí pueden subir los salarios un 8% y en Córdoba es imposible, cuando el sector agrario granadino no es más fuerte que el cordobés”, insistió el representante sindical.

Comparativa con otras provincias

En este sentido, el responsable sindical se pregunta "si al empresariado agrícola de Jaén, Granada o Sevilla no le afecta los costes salariales como al cordobés" y les pide "un ejercicio de responsabilidad para dignificar las condiciones del campo". “Los empresarios agrícolas han salido a la calle para reclamar precios justos para sus productos y políticas agrarias que permitan el desarrollo del sector. Dicen que se ven obligados a abandonar explotaciones porque no son rentables y que no encuentran relevo generacional ni mano de obra para trabajar en el campo, pero al mismo tiempo siguen imponiendo condiciones de trabajo leoninas que no hacen atractivo el trabajo en el campo”, lamenta Jiménez.

Importancia del sector agroalimentario

El secretario General de Industria de CCOO de Córdoba subrayó que “el sector agroalimentario es el más importante para la economía cordobesa y no puede sustentarse en unas condiciones de trabajo precarias e indignas. Su desarrollo debe venir de la modernización, la sostenibilidad, la internacionalización y la industrialización, no de quitar a los trabajadores y trabajadoras sus derechos”.

Por ello, Jiménez vuelve a pedir a la patronal "un ejercicio de responsabilidad". “La subida del 5% del SMI es obligatoria y a partir de ahí tenemos que avanzar para mejorar el convenio, que es el peor de Andalucía, porque sin un buen convenio, cada vez habrá menos población interesada en trabajar en el sector y los pueblos van a sufrir las consecuencias: se perderá población y menos población implica menos desarrollo y, con ello, más pobreza”, recalcó el responsable de CCOO para quien “un sistema agrario basado en latifundios en manos de unos pocos que obtienen grandes beneficios y ayudas a costa de mano de obra muy barata y especulación no beneficia a la provincia, y mucho menos, a la población cordobesa, sino al contrario”.

Igualmente, Jiménez hizo un llamamiento a UGT, “para que no permita un nuevo retroceso en las condiciones laborales del campo y exija la dignificación del trabajo en el sector primario, que es fundamental para Córdoba, y defienda una subida salarial justa, que nos equipare a las provincias vecinas”.