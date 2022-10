La producción de algodón en Córdoba se ha reducido un 45% este año

A la decadencia que viene sufriendo en los últimos años el cultivo del algodón en la provincia de Córdoba, este año se han unido varios factores que han contribuido a que la producción final haya quedado reducida a un 45% de lo normal. Según han informado desde Asaja, la falta de agua tanto de lluvia como de riego, las altas temperaturas y algunas plagas han sido las causantes de la merma de la producción.

Según ha explicado a este periódico Antonio Moclova, técnico de Asaja y productor de algodón, el hecho de no haber contado con la suficiente agua para el riego «porque los riegos han estado muy limitados», además de las altas temperaturas, han hecho que en las explotaciones las plantas no hayan eclosionado como hubiera sido deseable. También las plagas han aportado su grano de arena a esa menor producción, pero reconoce Monclova que no han sido superiores a las de otros años, pues se han dado algunos focos en lugares puntuales.

En estos momentos, antes de que llegaran las lluvias del viernes, la recolección se encontraba al 99%. Es decir, solo quedaban algunas parcelas por recoger, porque, según ha señalado Monclova, dadas las circunstancias, algunos agricultores han querido apurar al máximo y darle a la planta algo más de tiempo para ver si se desarrolla más la planta.

2.930 hectáreas de algodón en la provincia

Este año, según los datos de Asaja, se han sembrado en la provincia de Córdoba un total de 2.930 hectáreas de un cultivo que en décadas pasadas ocupaba gran parte de la campiña y toda la Vega del Guadalquivir y las Colonias y que en la actualidad se ha quedado reducido a puntos de Villafranca, El Carpio o Pedro Abad, en el Alto Guadalquivir y Posadas, Palma y Almodóvar en La Vega. En la Campiña se han sembrado algunas parcelas en Santaella y Puente Genil. En años anteriores, se sembraron 3.455 hectáreas en el 2021 y 4.246 en el 2020.

En cuanto al rendimiento medio, según los datos aportados por la Junta de Andalucía, en las parcelas de riego ha alcanzado unos 2.000 kilogramos por hectárea, frente a los 2.500 o 2.800 de la pasada temporada.

En el caso del secano la diferencia no es tanta, pues este año ha llegado a los 600 kilogramos por hectárea, cuando el año pasado estuvo entre esa misma cifra y los 650 kilos por hectárea de cultivo.

En lo que se refiere a la calidad del algodón recolectado, el técnico de Asaja señala que se puede considerar como bastante buena. El algodón recolectado en la provincia de Córdoba tiene como destino fundamental una desmotadora ubicada en La Carlota y otra en la ciudad sevillana de Écija.

Las demás plantas de Andalucía se encuentran en puntos tales como Los Palacios y Villafranca (Sevilla), provincia donde la producción es mayor y representa el 80% del total de Andalucía. En la comunidad autónoma, la superficie sembrada de algodón ha sido de 51.932 hectáreas.