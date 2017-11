Ben Affleck donará todo el dinero que ganó con Harvey Weinstein

Ben Affleck ha pasado de ser acusado de encubrir al depredador sexual de Hollywood Harvey Weinstein a ofrecerse como una "solución" para acabar con el acoso sexual. Y es que el director de Argo se ha comprometido a donar todo el dinero que ganó junto al productor para ayudar a la organización Film Independent y a Red Nacional contra la violación, el abuso y el incesto (RAINN, por sus siglas en inglés).

"Simplemente no quería cobrar más cheques de ese hombre", ha dicho el actor en una entrevista con Kevin McCarthy para la cadena Fox 5. "Estoy dando el dinero que he ganado de las películas de Miramax -la productora de Weinstein, de la que fue fulminado- a Film Independent y a RAINN".

"I’m giving any further residuals I get from either a Miramax or a Weinstein movie...to FI or to @RAINN01" -Ben Affleck



cc: @ThatKevinSmith pic.twitter.com/LfDHDZS3PA — Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) 5 de noviembre de 2017

"PARTE DE LA SOLUCIÓN"

El actor de Batman ha insistido que quiere ser "parte de la solución" de un problema que afecta a todos los sectores. "Hay que empujar a más mujeres al oder y que los hombres dejen los comportamientos inapropiados", ha dicho en otra entrevista con la prensa.

Con esta contribución monetaria para ayudar a las víctimas de la violencia sexual, Affleck, de 45 años, quiere reconducir su imagen pública. A principios del mes pasado fue acusado -junto a Matt Damon y Russel Crowe- de encubrir a Weinstein, al que ya han denunciado más de 90 mujeres, y que este mismo martes ha sido expulsado "de por vida" de la Academia de la Televisión de EEUU.

Affleck escribió entonces una encendida carta en las redes sociales en la que se decía "muy sorprendido" y "enfadado" por todo el escándalo de un hombre con el que había trabajado durante mucho tiempo y que ahora estaba acusado de usar "su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a muchas mujeres durante décadas".

["Estoy disgustado y enfadado con el hombre con el que he trabajado y ha usado su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a muchas mujeres durante décadas. El resto de acusaciones sobre acoso que he leído esta mañana me han puesto enfermo. Esto es completamente inaceptable, y me encuentro a mí mismo preguntándome qué podría haber hecho para que no hubiera pasado. Tenemos que hacerlo mejor para proteger a nuestras hermanas, amigas, compañeras de trabajo e hijas. Deberíamos apoyar a aquellas mujeres que cuentan su caso, condenar estos tipos de comportamientos cuando los veamos y ayudar a que haya más mujeres en posición de poder"]

Sin embargo, aquellas palabras del 10 de octubre se le giraron en su contra, ya que la actriz Rose McGowan, que ha demandado a Weinstein por acoso y violación, acusó a través de Twitter a Affleck de mentir y ocultar a sabiendas los delitos de depredador sexual. "'¡Maldita sea! Le dije que parara de hacer eso' Eso fue lo que dijiste a la cara, en la conferencia de prensa a la que me obligaron a ir después de que me atacara. Mientes", escribió la actriz de la serie Embrujadas.

Aquella acusación de McGowan tuvieron aún más eco cuando Twitter bloqueó su cuenta (por romper supuestamente las reglas de decoro de la red social), y algunos usuarios vieron en ello un intento de silenciar las acusaciones de acoso sexual contra Weinstein.



Además, otra actriz, Hilarie Burton, le acusó de haberla "manoseado" durante el programa TRL cuando ella tenía 20 años. Affleck lo reconoció y pidió disculpas públicas: