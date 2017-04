Susana Díaz avisa: "Cuando el PSOE se entrega a posiciones populistas o radicales, la gente no nos vota"

La debacle del Partido Socialista en las pasadas elecciones presidenciales en Francia tiene una explicación clara para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien entiende que son "lecciones" de las que el PSOE deberían tomar nota. Cuando los socialistas se "entregan" o se "deslizan" hacia posiciones "radicales o populistas" la gente se aleja y no les vota, ha resumido este lunes.

En plena campaña por las primarias para liderar a los socialistas españoles, Díaz se ha manifestado así en el acto de conmemoración de los 40 años de la legalización de CCOO Andalucía. En el PSOE andaluz no han dudado en extrapolar lo ocurrido en Francia este domingo, donde el Partido Socialista de Benoît Hamon solo logró el 6% de los votos, con la situación que se vive en España, especialmente con los postulados que defiende Pedro Sanchez sobre un acercamiento a Podemos o a los nacionalismos. Así, ha insistido en que cuando los socialistas se alejan de "posiciones populistas que no representan a la socialdemocracia" y a lo que siempre ha sido el partido, la gente se distancia y les niega la confianza. Un mensaje que engarza con la idea principal de su discurso de campaña, la de recuperar la esencia del socialismo.

"RESULTADOS CONCLUYENTES"

"Son lecciones que deberíamos haber aprendido ya, porque no es la primera vez que hablamos de esto. Cuando se toman esas posiciones la gente nos castiga alejándose de nosotros", subrayó, recordando que además de en Francia, los sondeos en el Reino Unido arrojan también una llamativa diferencia entre el partido conservador de la Primera Ministra Theresa May y el partido laborista, que conJeremy Corbin al frente se sitúa 21 puntos por detrás de los tories.

Para Díaz, los resultados de los socialistas en Francia han sido "concluyentes", y tanto el PSOE en España como los socialistas europeos tienen que extraer conclusiones y apostar por "gobernar contra la austeridad con rigor y a favor de las personas". Y ha puesto como ejemplo Andalucía, donde la presidenta andaluza mantiene la confianza de los ciudadanos merced a que el PSOE-A defiende su camino "sin ningún tipo de vaivenes", y siempre con "rigor y al servicio de las personas".

En este sentido, ha vuelto a cargar contra Podemos y la gente que "se dice muy de izquierdas", en alusión al líder de 'Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, asegurando que "muy duro" que "tengan dudas sobre pedir el voto para frenar a la ultraderecha, al racismo y a la xenofobia". Díaz ha asegurado que ella estará siempre "entre aquellos que defiendan la democracia, la convivencia, la tolerancia, y que pretendan frenar a la ultraderecha de las instituciones en cualquier lugar del mundo".

"VAIVENES" EN PRIMARIAS

También ha tenido unas palabras para los otros contendientes en las primarias, como Patxi López y especialmente Pedro Sánchez, asegurando que su concepto de lo que es España "no cambia haya primarias o procesos electorales". Aunque la baronesa andaluza no ha querido comentar directamente las declaraciones del ex secretario general del PSOE acerca de que "Catalunya es una nación"dentro de "una nación de naciones" sí ha insistido en que ella siempre ha defendido lo mismo, "haya primarias o no". "Para mí eso no influye en el concepto de país de convivencia y de proyecto que vertebra España y que le ha dado los mejores años a nuestra democracia y a nuestro país".