Santamaría: "Los independentistas están cada vez más solos y tienen más miedo"

Soraya Sáenz de Santamaría ha aprovechado un discurso ante los diputados del PP, en principio diseñado para celebrar la aprobación este martes del techo de gasto, para cargar con dureza contra el independentismo catalán. Toda la parte final de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, sin apenas relación con sus palabras anteriores, ha estado destinada a este objetivo. Su conclusión ha sido esta: “Los independentistas cada vez están más solos y tienen más miedo a asumir sus responsabilidades. Les pido que dejen de presionar para que otros las asuman por ellos”.

La número dos del Ejecutivo central ha atacado a la Generalitat por sus “presiones” a los funcionarios para que amparen el referéndum de autodeterminación. La convocatoria, que según sus impulsores tendrá lugar el 1 de octubre y será vinculante, “no se va a celebrar”, ha dicho la vicepresidenta, porque “vulnera” la Constitución y la “legalidad internacional”. Aquí la vicepresidenta ha citado a la Comisión de Venecia, que el mes pasado negó el aval que le pedía el frente soberanista, concluyendo que un referéndum debe respetar la Constitución.

“Hay que poner encima de la mesa algunas cosas que están sucediendo en Cataluña y que es bueno que se sepan y se denuncien. La dinámica de la Generalitat frente a los que no comparten sus tesis independentistas tiene poca cabida en democracia. Un día son presiones a los medios de comunicación: o te implicas en el referéndum o no recibes publicidad institucional. Si el Gobierno hiciera eso, tendríamos incendiadas cinco o seis comisiones en el Cogreso. Y con razón”, ha señalado Santamaría.

"NINGUNEO EN EL PARLAMENT"

“El resto de partidos no independentistas está sufriendo un acoso por parte de la CUP en sus sedes y un ninguneo por parte de las fuerzas independentistas en el Parlament”, ha continuado, incluyendo aquí también a los partidarios de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha distanciado del referéndum y al mismo tiempo ha mostrado su “predisposición” a participar en él. “Antes la presión eran a los de siempre, hoy también es a los comunes. Es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad”, ha dicho.

“Se ha perdido completamente la neutralidad institucional. Es muy grave. Las presiones a los funcionarios ya son la tónica. Pero es que hoy hemos conocido que algunos, para no asumir la responsabilidad de sus propios actos, le echan la culpa a los interventores. Nosotros estamos para amparar al conjunto de los empleados públicos y para evitar que la Generalitat los use como escudo. Hay una cosa que digo con claridad: no sometan a los funcionarios a ninguna tensión. Los funcionarios solo tienen derecho a hacer su trabajo dentro de la legalidad y a cobrar su sueldo”, ha concluido la vicepresidenta entre aplausos de los suyos.