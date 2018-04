Cifuentes no dimite: "Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente"

Cristina Cifuentes no piensa en dimitir en estos momentos porque no ha cometido ninguna "irregularidad" y porque cuenta con el apoyo del PP y de Mariano Rajoy. "No hay razones objetivas para ello. No estoy siendo investigada ni imputada por ningún asunto", ha dicho la presidenta del Gobierno madrileño en una rueda de prensa.

La dirigente conservadora no ha querido concretar si ha hablado del escándalo sobre su máster con el presidente del Gobierno en los últimos días pero sí que ha dicho, de forma genérica, que se siente arropada por él y por sus compañeros de filas. "Yo tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto, indudablemente", ha declarado. Cabría añadir un 'por ahora'. Rajoy siempre ha respaldado a sus correligionarios en problemas hasta el último segundo. Pasó recientemente con Francisco Camps y con Rita Barberá.

Moción de censura

Cifuentes ha añadido que comparte "al 100%" que algunos miembros del PP defiendan que "hay que estar a lo que diga la justicia". "Yo lo he dicho ya hoy dos veces y lo repito por tercera vez. Y reitero: siempre voy a estar lo que diga mi partido", ha apuntado. Y, por ahora, su formación política ha decidido mantener respaldo a la presidenta. Dolores de Cospedal, su principal apoyo en la dirección conservadora, lo ha vuelto a confirmar este martes, mientras sus correligionarios han insistido en poner el ventilador, llegando a exigir, como Rafael Hernando, la dimisión de Toni Cantó, quien infló su currículo con una licenciatura en pedagogía. Además, el PP mantiene su presión sobre Ciudadanos.

Cifuentes ha recordado que sobre la mesa hay una moción de censura, propuesta por el PSOE y que para salir adelante necesita de los votos de Podemos, "un mecanismo parlamentario perfectamente legítimo". Si Ciudadanos la apoya, ha subrayado la dirigente, los naranjas deberán explicar por qué dejan que la región acabe siendo gobernada por "la izquierda".

La presidenta autonómica ha dejado muchas manos de periodistas en alto y no ha respondido a numerosas cuestiones que sí se le han planteado. Como ha insistido en que ella no ha cometido ninguna "irregularidad" se le ha preguntado si se ha asegurado que nadie de su equipo lo haya hecho. No ha contestado. Tampoco ha aclarado si sigue buscando el trabajo fin de máster (TFM) que no encuentra por las numerosas mudanzas que ha hecho los últimos años.

Renuncia al título

Cifuentes ha acudido a la habitual rueda de prensa semanal del Gobierno madrileño para dar cuentas de los acuerdos y ha mostrado su sorpresa ante los numerosos periodistas que la esperaban. Se ha reído del "interés desmedido" por las iniciativas de su Ejecutivo y, en un intento de trasladar normalidad, ha explicado un proyecto urbanístico en Carabanchel y medidas del ámbito educativo.

En el turno de preguntas también ha respondido varias sobre la renuncia a su máster, que no le ha reportado, ha subrado, "ningún beneficio laboral ni económico". Esta mañana se ha sabido que la presidenta ha escrito una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, en la que entre otras cuestiones le ha adelantado su pretensión de renunciar al Máster en Derecho Autonómico y en la que pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las "condiciones flexibles" que le permitió la Universidad para cursarlo.

"Sorprendida" por la investigación de la universidad

Respecto a las presuntas irregularidades, Cifuentes destaca el acta del TFM que le fue remitida directamente por la secretaría del rector el pasado 21 de marzo a las 17.36 horas procediéndose por su parte un cuarto de hora después a dar instrucciones de abrir una información reservada al existir dudas sobre su contenido.

Todo ello, no puede más que "sorprender" a la presidenta porque dicha acta no había sido solicitada por ella. No obstante, incide, procedieron a su distribución a los medios en base a que confiaba plenamente en que la documentación era veraz, dada la fiabilidad que tenía para ella el remitente. Cifuentes hace hincapié en que "desconoce por completo el origen y contenido" tanto de ese documento como el referido a las consolidaciones de asignaturas de varios alumnos, que también ha sido puesto en tela de juicio".

La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en el documento en que es "la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención del mismo" que, reitera, es "completamente" ajeno a ella, que siempre ha cumplido la legalidad y se ha atenido a las indicaciones de la Universidad. De hecho, ha solicitado "la práctica de diversas diligencias en la querella criminal que ha interpuesto en el juzgado".

Condiciones flexibles

En este punto, la dirigente autonómica ha recordado que se incorporó al máster movida "únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento de una materia de gran interés personal" y porque inicialmente se encontraba en condiciones de cursarlo con plena dedicación, una circunstancia que se vio alterada por su nombramiento como delegada del Gobierno.

Pudo continuar, tal y como desgrana, al facilitar la Universidad que prosiguiera los estudios en "unas condiciones flexibles "para una persona que a partir de determinado momento tenía obligaciones que le impedían seguir el mismo régimen académico que el resto de alumnos.