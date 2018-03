5,3 millones de personas han parado, según los sindicatos

El sindicato CGT ha asegurado este jueves que la huelga feminista --que esta central aboga por que sea de 24 horas-- tiene un "seguimiento importante" en diversos sectores, ha informado en un comunicado con datos de las 11 horas. Los sindicatos CCOO y UGT han cifrado en 5,3 millones los trabajadores que han secundado los paros parciales de dos horas por turno convocados por estas centrales. Los sindicatos destacan la masiva participación de delegadas y trabajadores en las concentraciones que han tenido lugar esta mañana frente a los ayuntamientos, coincidiendo con el desarrollo de la huelga general durante el turno de mañana entre las 11:30 y las 13:30 horas. A estos paros se han sumado las principales empresas de la industria, los servicios y las administraciones públicas, según los datos de CCOO y UGT difundidos en un comunicado.

La afectación de la huelga, según CGT, es "general" en las universidades, tanto por estudiantes como por docentes, especialmente en la Autònoma de Barcelona (UAB), y en la enseñanza el seguimiento es significativo, respetando los servicios mínimos. CCOO ha recordado que más 600 empresas en Cataluña han apoyado la huelga con paros de dos horas, aunque eso no significa que a los trabajadores que se sumen al paro no vayan a descontarles esas horas no trabajadas de la nómina.

Transporte

El sindicato ha afirmado que el transporte ha funcionado solo con servicios mínimos y el seguimiento se ha hecho notar especialmente en Rodalies y Metro de Barcelona. CGT ha dicho que en la industria, donde la huelga se presuponía menor, el paro es también "relevante" en muchas fábricas. Eso ha sido constatable especialmente en el sector del automóvil, en el que algunas plantas (como las de Seat o Renault, por ejemplo) han hecho paros parciales de la cadena de producción.

El sindicato ha subrayado que la huelga del 8M muestra la vitalidad de los movimientos sociales que "luchan por la transformación de una sociedad profundamente injusta y, especialmente, del movimiento feminista".

Efecto en Madrid

Las movilizaciones han tenido impacto a primera hora en Catalunya y Valencia, por ejempo, y mucho menos en Madrid, aunque el seguimiento de la convocatoria de dos horas por turno de CCOO y UGT sí ha sido secundada.

Los sindicatos CCOO y UGT han calificado como "un gran éxito" la huelga feminista de hoy, Día Internacional de la Mujer, con un seguimiento de más del 80 % en los centros de trabajo de la Comunidad de Madrid.

Autónomos

La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) señaló este jueves que el seguimiento por parte de las trabajadoras autónomas de la huelga feminista convocada para este 8 de marzo ha sido "escaso". "Especialmente nulo ha sido el seguimiento en los sectores del comercio, hostelería, agricultura y transporte". La secretaria general de ATA, Soraya Mayo, ha explicado que "sí se aprecia un poco más de seguimiento de los paros parciales o totales en sectores como la educación, comunicación, sanidad y servicios profesionales, aunque en todos estos sectores el 80% de las autónomas están desarrollando su actividad".