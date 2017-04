Rodas, con lesión en el aductor, casi descartado para el domingo

Un nuevo contratiempo para el Córdoba, ahora en la figura de Héctor Rodas. El central valenciano apenas estuvo cinco minutos sobre el césped del José Zorrilla y el club informó ayer de que tiene una «lesión en el aductor» sobre la que hoy se le realizarían pruebas para determinar su alcance. Esa «lesión», sin poder concretar hasta hoy si se trata de una distensión o una rotura, deja bastante claro, a priori, que el defensa cordobesista no podrá estar el próximo domingo en la primera de las finales que debe disputar el equipo en su pelea por la salvación, por lo que ante el Almería Carrión deberá improvisar, de nuevo, la defensa. Bijimine no viajó a Valladolid al no estar bien físicamente, aunque ayer estuvo, junto a Juli, en la suave sesión de entrenamiento que se celebró en la ciudad deportiva. En cualquier caso, los contratiempos se acumulan en este Córdoba. Además de Rodas, Cisma y Caballero también son baja. Con Bijimine y Juli habrá que evaluar su estado físico a lo largo de esta semana, aunque ambos llevan bastantes semanas de ausencia de la competición. Al que sí recuperará Carrión será a Mariano Bíttolo después de ser padre, motivo por el que se perdió el encuentro de Valladolid del pasado domingo.



Pero los problemas se centran ahora para Carrión en la defensa, la línea que ha dado dolores de cabeza de todo tipo, ya desde la temporada pasada, tanto por la escasez de efectivos como por las sanciones y las lesiones.