Preguntas sin contestar para Carrión

Varias son las preguntas que deben dilucidarse en el entrenamiento de hoy, en el que el Córdoba vuelve a ejercitarse tras el día de descanso de ayer.



¿Volverá Moha?

El delantero africano del filial no ha vuelto a participar con el primer equipo desde el entrenamiento del pasado miércoles, cuando fue expulsado por Carrión a pocos minutos del final tras un rifirrafe con Javi Lara, al que propinó una fuerte entrada. El entrenador le quitó luego hierro al asunto, asegurando que fue «un calentón».

Sin embargo, no lo llevó convocado a Mallorca, aunque no puede prescindir del máximo goleador del filial ahora que la baja de Piovaccari deja solo a Rodri como único punta del primer equipo.

Moha aprovechó su convocatoria con el filial para marcar el gol de la victoria, el domingo ante el Mérida, y lleva ya 10 dianas con el Córdoba B. ¿Puede permitirse Carrión no contar con Moha?

¿Y Caballero?

Mientras, Caballero continuó ejercitándose aparte junto al recuperador en el entrenamiento del lunes. Se han cumplido ya las seis semanas que el parte médico del club pronosticó que estaría de baja el centrocampista. Desde que cayó lesionado el 7 de marzo en Tarragona, el Córdoba ha ganado tres partidos, empatado dos y perdido otros tantos.

Parece que entre Aguza, Edu Ramos y Javi Lara se reparten los puestos en el doble pivote, pero muchos cordobesistas se preguntan cuántas semanas más estará Caballero sin entrenar con el grupo y contar para el míster. Con las seis semanas cumplidas, no parece que vaya a reincorporarse de forma total, aunque su presencia daría más opciones en la medular a Carrión

¿Estará OK Antoñito?

El lateral sevillano se retiró con molestias del entrenamiento del lunes, y además es baja por sanción para el partido contra el Mirandés. Antoñito tuvo una gran actuación ante el Almería, y se cae del equipo cuando había recuperado la titularidad. Este domingo lo suplirá Rodas. H