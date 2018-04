Espectacular triunfo de Márquez en EEUU

No importó que le sancionasen con retrasar su posición en la parrilla de salida cuatro puestos. No importó que lo considerasen, de nuevo, el modelo de sanción a seguir a partir de ahora. No importó que lo señalasen como un piloto polémico, que molestó a Maverick Viñales (Yamaha) en la vuelta rápida del sábado de 'MVK'. Marc Márquez (Honda) arrancó espectacularmente en el Gran Premio de las Américas, que se ha celebrado este domingo en el trazado de Austin (Texas) y, al llegar al primer ángulo del circuito 'yankee' ya era segundo por detrás de Andrea Iannone (Suzuki), al que superó antes de completar la primera vuelta.

'Capitán América'

Y, a partir de ahí, el 'nen de Cervera', que desde que corrieron por vez primera en esta trazado, en 2013, lo ha ganado todo, todo, todo, consiguiendo las seis 'pole positions' y, ahora, las seis victorias, imprimió un ritmo loco a su pilotaje, escapándose de todos hasta ver la bandera a cuadros, con todos sus mecánicos colgados del muro señalandole como lo que es, el mejor, el tetracampeón de MotoGP más joven de la historia y, por supuesto, el 'capitán América'.

Detrás de Márquez una preciosa lucha entre las dos Yamaha oficiales y Iannone, que se resistió primero al adelantamiento de Viñales, extraordinario durante todo el fin de semana, y a Valentino Rossi, a quien, finalmente, relegó a la cuarta posición.

Heroicidad de Pedrosa

Destacar que Cal Crutchlow (Honda), hasta ahora sorprendente líder del Mundial de MotoGP tras su victoria en el polémico Gran Premio de Argentina, rodó por los suelos y ha dejado ya de ser el primero de la clasificación general. De la misma manera que el actual subcampeón, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), se ha tenido que conformar con la quinta plaza, mientras que Dani Pedrosa (Honda), un auténtico héroe, pues acabó séptimo tras ser operado, hace solo unos días, de la fractura de su radio derecho por el doctor Xavier Mir.

Márquez, que dijo que no pensaba cambiar su pilotaje pese al lío vivido en Termas de Río Hondo y de todas las acusaciones que ha sufrido, ha dominado a placer la carrera, tal y como estaba pronosticado por todos los expertos. Márquez, que ha sido un auténtico equilibrista sobre una pista peligrosísima llena de baches y polvo resbaladizo, ha ganado las nueves veces que ha corrido en circuitos de Estados Unidos.

Clasificación tras 3 carreras

1. Andrea Dovizioso (Italia), 46 puntos

2. Marc Márquez (España), 45

3. Maverick Viñales (España), 41

4. Cal Crutchlow (GB), 38