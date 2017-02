El Córdoba firma a Sergio Aguza y cede a Borja Domínguez al Oviedo

Tres. Es el número de fichajes realizados por el Córdoba CF en el mercado invernal que anoche llegó a su fin: Javi Lara, Mariano Bíttolo y Sergio Aguza. Mientras, en el lado contrario, da una sola baja: Borja Domínguez se marcha en calidad de cedido al Real Oviedo. Esos fueron todos los movimientos realizados por la entidad blanquiverde, según comunicó ayer mismo el club.

Sergio Aguza rescindió ayer mismo su contrato con el Alcorcón y firma por el Córdoba solo hasta que termine la temporada. Se trata de un mediocentro de corte ofensivo que el propio Córdoba califica como «completo, con criterio de balón y buen golpeo a balón parado». En la presente temporada, Aguza había jugado casi 1.000 minutos con el conjunto alfarero.

Aguza se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. De ahí pasó al Milton Keynes inglés para regresar a España y jugar en la Ponferradina y, posteriormente, el Alcorcón. El catalán tiene 24 años y ayer mismo, junto a Bíttolo, fue inscrito para poder jugar con la blanquiverde.

OPCIÓN A COMPRA / El que ya no volverá a vestir la blanquiverde esta temporada será Borja Domínguez. El centrocampista gallego, que no entraba en los planes de José Luis Oltra, se marchó ayer rumbo al Real Oviedo en calidad de cedido. Su entorno asegura que no es que el jugador pidiese salir, aunque reconoce que ha podido pesar el ostracismo de los cuatro primeros meses. En cualquier caso, después de cuatro meses sin protagonismo, Borja Domínguez estaba siendo titular tras la promoción de Carrión al primer equipo, aunque en la última jornada salió de la convocatoria.

Sea como fuere, el contrato de cesión incluye opción a compra, por lo que si al término de la presente temporada el conjunto carbayón decide ejecutar la compra, Borja Domínguez, que firmó por dos temporadas con el Córdoba CF, pasaría a ser jugador en propiedad del Real Oviedo. Eso sí, previo paso por caja.

Por lo pronto, Borja Domínguez pasa a la nómina de jugadores cedidos por la entidad blanquiverde, que también tiene prestado al lateral izquierdo Abel Moreno a la Ponferradina, en Segunda B.

Borja es la única salida, pese a que hay jugadores que no están contando para el entrenador.

CAMBIO DE CROMOS / Así pues, en el último día del mercado invernal el Córdoba se limitó a efectuar un cambio de cromos, desaprovechando la oportunidad para poder, como ya hiciese con la lesión de Deivid, reforzar la defensa y la delantera. El Córdoba es de los equipos menos goleadores -no llega ni a un gol por partido de media- y es de los que más encaja: 1,35 goles en contra por partido. Además, el equipo no gana en casa desde septiembre y está a tan solo tres puntos del descenso.