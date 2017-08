«Mi héroe es una canción especial para el público»

Sumergido en la gira de su último álbum, Destino (2015), Antonio Orozco repite como coach en la cuarta temporada de La voz kids y llena auditorios, teatros y polideportivos, donde conquista al público con su voz rasgada. Y, en ocasiones, hasta la organización del festival tiene que trasladar su actuación a un recinto más grande debido a la rápida venta de entradas

–Entre ‘Un reloj y una vela’ (2000) y ‘Destino’ (2015) han pasado 15 años. Se dice rápido.

SEnDDestino es mi disco más sincero. Detrás de cada canción hay un trabajo muy intenso de componer, escribir y sentir cada melodía. Lo digo desde el orgullo pero con total honestidad, estoy en un momento muy dulce de mi carrera, probablemente este es mi mejor momento profesional, pero soy consciente que terminará.

–¿Con qué canción se queda del álbum?

–Mira no es una de esas canciones que haya tenido mucho éxito a nivel internacional como Mi soledad o Ya no sabes, que triunfan en América. Pero Mi héroe, tanto para la gente como para mí, es especial. Es una de estas canciones que si me voy de un concierto sin cantarla creo que el público no me lo perdonaría. Además, es un tributo a estos héroes anónimos y cotidianos que nos salvan día a día: los médicos, enfermeras, bomberos, policías… toda aquella gente que dedica su vida a los demás.

–Esta canción cobró un sentido especial en la final de La voz kids.

–Grabamos el programa meses antes de la emisión y, antes de conocer a la ganadora, me comunicaron que Xavi Pérez, mi amigo y productor durante 25 años, había fallecido. Parece mentira, yo que estoy en el mejor momento de mi carrera y gran parte de mi éxito se lo debo a él... En cuestión de meses he perdido a dos de las personas más importantes de mi vida. Para mí la solución es seguir trabajando y tratando de escapar de los desastres.

<b>–Es uno de los coaches más deseados.

</b>–Hay un talento impresionante en este programa. No sé si es que en cada edición que pasa los nenes vienen más preparados, pero nos quedamos atónitos.<b>

–Es el presidente de Voces para la Conciencia y el Desarrollo.

</b>–La oenegé Voces nació con gente del mundo del arte y de la cultura que decidió unir sus esfuerzos por un mundo mejor. Hay mucha gente que quiere colaborar pero no saben cómo, así que nosotros les brindamos la oportunidad. Con los años se ha convertido en un punto de referencia en muchos países y ahora estamos embarcados en la construcción de uno de los hospitales infantiles oncológicos más grandes de Europa. ¡Lo conseguiremos!<b>

–¿La solidaridad forma parte del deber del artista?

</b>–Es una responsabilidad absoluta. Nosotros tenemos el micrófono y es nuestra obligación de conciencia, dar voz a quienes no la tienen. A ver, no se lo echaría en cara a nadie, pero… ¿teniendo la posibilidad de poder hacerlo? Es una obligación que tenemos.

<b>–¿Entonces, qué me dice del reguetón?</b>

–No seré yo quien juzgue las letras que escriben los demás. El reguetón tiene una historia muy bonita, forma parte de la cultura latina y conozco a muchos de los cantantes… pero se debe erradicar cualquier tipo de comportamiento denigrante para la mujer sea en el ámbito que sea. Y, por supuesto, también en la música.

<b>–¿Y de la corrupción política?

</b>–¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? El mundo es como un teatro de marionetas en el que todo sirve para desviar la atención de los asuntos verdaderamente importantes. El nivel de corrupción en este país es absurdo. Hay muchos españoles expatriados que quieren volver. <b>

–¿Qué proyectos tiene para el futuro?</b>

–¡Muchos y algunos ya están en marcha! Cuando termine la gira me centraré en un espectáculo que estamos preparando. No se trata ni de una obra de teatro ni de un concierto, es algo transgresor que será con diferencia el proyecto más importante de mi carrera.