Vecinos de la Axerquía piden que no se organicen más eventos en el casco histórico

La asociación vecinal La Axerquía ha hecho este martes un llamamiento a las instituciones para que "no promuevan más eventos en el casco histórico" de Córdoba, de forma que "se diversifique la oferta, que se busquen distintos escenarios", pues "es preciso ya poner freno al deterioro de la convivencia y al despoblamiento de la Axerquía, ya que si el vecindario se va, el alma de Córdoba morirá".

En este sentido y en un comunicado, la asociación vecinal ha señalado, respecto a la celebración este pasado fin de semana del festival 'Riomundi' que, "la cuestión no es lo adecuado o no de 'Ríomundi' o 'Ruidomundi', como algunos vecinos lo llaman, la cuestión es que al mismo tiempo hemos tenido el Festival de Circo y, a la vez, una carrera deportiva por nuestra calles y, como remate, dos procesiones, porque todo el año tenemos procesiones".

El problema, según han indicado desde La Axerquía, es que "la cosa no acaba, porque la 'Noche Blanca del Flamenco' está al acecho, y es que parece que no hay otro lugar en Córdoba que no sean nuestras calles, ya saturadas por el turismo invasivo, donde poder desarrollar una oferta cultural para Córdoba ciudad".

"A este paso --concluye la asociación vecinal--, como alguien con un poco de sarcasmo decía, nos queda que se promueva una ordenanza municipal que regule cuando podemos salir de nuestras casas", porque éste es ya "el mundo al revés, pues el derecho no es de la ciudadanía y la ciudad no es de todos y todas, por lo que se ve no".