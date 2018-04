El Parlamento aprueba la reforma que permitirá adelantar servicios a las parcelaciones

El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad la modificación de la LOUA que permitirá adelantar servicios básicos como luz, agua y saneamiento a las parcelaciones de suelo urbanizable y urbano que tengan plan parcial aprobado a pesar de no contar con los proyectos de reparcelación y urbanización, que es lo más complejo en el proceso de regularización. En la capital cordobesa, Urbanismo calcula que 21 parcelaciones están en condiciones de optar a ese adelanto de servicios básicos.

Ese adelanto no implica la legalización, que tendrá lugar una vez que culmine el proceso con la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización.

Además de haber prescrito el delito urbanístico, las viviendas deben ser residencia habitual y estar terminadas. Además, la dotación de servicios será por dos años, por lo que transcurrido ese tiempo, las parcelaciones deberán concluir su legalización.

Cada grupo parlamentario ha expuesto sus consideraciones durante cinco minutos y después ha quedado aprobada la reforma por unanimidad con 108 votos. Ahora solo queda su publicación en el BOJA, que se espera para mañana, momento en el que entrará en vigor.

IMPORTANTE DELEGACIÓN CORDOBESA

Al debate ha asistido una delegación cordobesa encabezada por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que ha estado acompañada por el primer teniente de alcalde y presidente de Urbanismo, Pedro García; por el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente; por el gerente de Urbanismo, Emilio García; y por la gerente de Emacsa, Claudia Zafra. También han estado el presidente del consejo de distrito de Alcolea, Manuel Estrella, y los delegados de Alcaldía Jerónimo Salazar (Trassierra), Marta Moreno (Villarrubia), Isabel Sereno (Alcolea) y Baldomero Espino (Higueron).

La alcaldesa ha destacado que "es la primera vez que una modificación de la LOUA mira hacia las personas, a las familias". Esta reforma, según la alcaldesa, ha contado "con Urbanismo y Emacsa como aliados" y ha tenido "el visto bueno de Ordenación del Territorio". En ella, ha señalado, "ha jugado un importante papel el Consejo del Movimiento Ciudadano". A partir de ahí, ha indicado, y con su entrada en vigor, "queda dar traslado del trabajo realizado por Urbanismo y Emacsa". Por su parte, el presidente de Urbanismo, Pedro García, ha asegurado que Urbanismo ya tiene la hoja de ruta definida para facilitar la dotación servicios. El organismo municipal ya ha elaborado la instrucción para atender las demandas de los propietarios que quieran acceder a los servicios básicos.

Políticos cordobeses junto a la presidenta de la Junta y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, este miércoles en el Parlamento andaluz. Foto: SÁNCHEZ MORENO.

"MODERADAMENTE SATISFECHOS" EN IU

Durante su intervención, la parlamentaria de IU Elena Cortés ha subrayado que "por fin se va a resolver un problema histórico que afecta a Córdoba" y "que hacía que los vecinos vivieran situaciones insostenibles desde el punto de vista del acceso al agua y la luz". Cortés ha destacado que "se ha llegado a este punto por el impulso de la Gerencia de Urbanismo y por el del Consejo del Movimiento Ciudadano". También ha indicado que "no es la modificación que deseaba IU", ya que no ha entrado la propuesta completa que hacía este grupo. Aún así ha asegurado que están "moderadamente satisfechos" y es consciente de que "no va a ser un camino de rosas" y "no va a ser un camino que los vecinos puedan recorrer en unas horas".

CIUDADANOS CREE QUE ES "UN NUEVO PARCHE"

Por su parte, la parlamentaria de Ciudadanos Marta Escrivá Torralva lamenta que "estamos en un nuevo parche de la modificación de la LOUA, ya que cada modificación que hacemos deja familias atrás". Aunque "es un parche más", está convencida de que no será el último, ya que "la LOUA admite nuevas modificaciones para resolver los problemas que están pendientes". Escrivá pide que la nueva ley urbanística que prepara la Junta "aprenda de los errores de la LOUA".

PODEMOS RECONOCE EL TRABAJO HECHO DESDE CÓRDOBA

Por parte de Podemos, Mercedes Barranco Rodríguez ha subrayado el consenso alcanzado en una materia tan compleja. Durante su intervención ha reconocido el impulso dado por el Ayuntamiento de Córdoba y por el CMC para "dar soluciones al agravio comparativo y la situación de injusticia social". La parlamentaria exige "reformas valientes para evitar hacer parche tras parche más modificaciones de la LOUA."

EL PP RECUERDA QUE "CON ESTO NO SE SOLUCIONA DE RAÍZ EL PROBLEMA"

Por parte del PP, Aránzazu Martín Moya ha explicado que es la "reforma número doce de la LOUA y no soluciona todos los problemas existentes". También ha calificado de "parche" la modificación, que "solo sirve para tapar alguna cuestión y que deja fuera a miles de viviendas". La parlamentaria ha reconocido el trabajo de sus compañeros de Córdoba y el "empeño decisivo" de Miguel Ángel Torrico. Aunque admite que "con esto no solucionamos la raíz del problema", el grupo lo apoya por "sentido de la responsabilidad" y asegura que el PP seguirá trabajando para lograr más.

EL PSOE DICE QUE "ES UNA SOLUCIÓN PARA MUCHOS VECINOS"

Por último, el parlamentario del PSOE Julio Millán Muñoz ha defendido que la modificación "no es un parche", es "una solución para muchos vecinos", especialmente para el municipio de Córdoba. Por eso, afirma, "damos un paso más" para "dar seguridad jurídica" y para que los asentamientos regularizables puedan adelantar la prestación de servicios básicos. Millán ha dado la gracias a la alcaldesa de Córdoba y al parlamentario cordobés Antonio Sánchez Villaverde.