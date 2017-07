No me quites mi Hospital pide "más que palabras" sobre el Materno

La plataforma No me quites mi Hospital ha recibido con «incredulidad» y pidiendo «algo más que palabras» las declaraciones de la consejera de Salud, Marina Álvarez, que en una entrevista publicada ayer en este periódico asegura que «la prioridad» en las actuaciones pendientes en el hospital Reina Sofía es abordar la mejora del Materno-Infantil. En este sentido, José Castillero, portavoz de la plataforma, señaló ayer a este periódico que en estas declaraciones «no hay nada nuevo» y que Álvarez ha dicho «lo mismo que se lleva diciendo desde hace muchos años». «No hay nada concreto en cuanto a plazos, presupuestos, etcétera», dice Castillero, que asegura que el colectivo «esperaba un poco más», ya que la nueva consejera de Salud «es de Córdoba y conoce la problemática del Materno Infantil de primera mano».

“Desearíamos un poco más de compromiso, no se puede quedar solo en palabras», continuó el portavoz, que recordó que en el primer plan director del hospital Reina Sofía, que data de hace más de 20 años, ya aparecía la propuesta de creación del nuevo edificio del Materno Infantil, «y aún no se ha hecho realidad, mientras que sí se llevaron a cabo el resto de propuestas». Por otro lado, Castillero se remonta al año 2006, cuando «en el plan de movilización también se hablaba de un nuevo recinto para niños y mujeres, algo que tampoco se ha materializado». Por tanto, las últimas declaraciones de la consejera de Salud «se limitan a buenas palabras, intenciones y una reiteración de su compromiso», por lo que «nos tememos que, con los antecedentes que tenemos, se quede solo en eso, palabras».

Castillero explicó que el colectivo pretende volver a tener una reunión con la consejera, con quien ya departieron en dos ocasiones cuando era gerente del hospital. «Ella se mostraba receptiva y comprensiva en cuanto a la necesidad que hay de que mejoren las condiciones de los niños en el centro», pero «se necesitan compromisos», señaló Castillero, que recordó que las dependencias para niños «son las más antiguas del hospital» y que la plataforma lleva luchando por la mejora de las condiciones de los pequeños pacientes desde el 2009, cuando un grupo de profesionales del Materno-Infantil y algunos padres «entendimos que no se podían prolongar más tiempo las carencias y las graves deficiencias que tiene el Materno Infantil».

Consultas mal acondicionadas o habitaciones sin ventilación son algunas de esas carencias, a las que Castillero añade las derivadas de las reformas que se han llevado a cabo en el hospital en los últimos años, que «han ido ahondando en esas deficiencias», como, por ejemplo, el hecho de que en la ampliación de la nueva UCI de adultos se sacrificaran las ventanas de los espacios para los niños, según Castillero. «Esperamos compromisos con dinero y que nos digan en qué partida presupuestaria se incluirán esas reformas de las consultas infantiles» porque «en los presupuestos del próximo año no hay ni un euro para nuevas infraestructutas en el Reina Sofía”, concluyó el portavoz de la plataforma No me quites mi Hospital.