La Junta dice que decidir la ubicación de Cosmos corresponde al Ayuntamiento

La pelota vuelve a estar en el tejado del Ayuntamiento, ya que la Junta deja en sus manos el futuro de Cosmos. La delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ha emitido el informe solicitado por Urbanismo para aclarar la situación de la cementera y decidir si continuar o no con la innovación de PGOU que tramita para que las empresas que valoricen residuos no peligrosos para su uso como combustible alternativo lo hagan fuera del núcleo urbano. El organismo municipal decidió hacer una consulta a Medio Ambiente después de que Salud emitiera un informe en el que señalaba que no encontraba sentido a la innovación que tramitaba Urbanismo, ya que el PGOU ya es bastante claro. De las conclusiones del informe de Medio Ambiente, la más clara es que «la interpretación» del PGOU, y «la inclusión de una industria dentro de una determinada categoría, corresponde al Ayuntamiento», es decir, que este es el que tiene que decidir si una empresa como Cosmos debe estar dentro o fuera del ámbito urbano.

El informe solicitado a Medio Ambiente para ver si opinaba igual que Salud y evitar contradicciones, paradójicamente, genera más dudas, lo que trae como consecuencia que la decisión sobre si proseguir o no con la innovación de PGOU se retrase. Cuanto más tiempo pase, más riesgo hay de que este asunto no quede resuelto antes de las elecciones.

El equipo de gobierno anunció ayer que analizará en los próximos días los dos documentos de manera conjunta, ya que hacen «interpretaciones distintas». Esa es la postura oficial del Ayuntamiento tras la reunión mantenida a mediodía de ayer entre el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, y el presidente de Urbanismo, Pedro García. El Ayuntamiento indica que «hasta que, desde el punto de vista técnico y jurídico, no se analicen con exhaustividad ambos informes», no tomará una decisión con respecto a la innovación para regular la valorización de residuos, ya que quiere tener «garantías jurídicas».

¿Qué dice el informe? En primer lugar, Medio Ambiente insiste en algo que ya ha manifestado en más de una ocasión, que Cosmos cuenta con una autorización ambiental integrada desde el 2007 (con el visto bueno de Urbanismo) para la valorización de residuos no peligrosos y biomasa. Esa autorización sigue vigente, ya que «no se ha producido ninguna modificación legislativa adicional que obligue a una revisión de oficio» de la misma.

El problema está en la segunda parte. La Junta no considera que el criterio para determinar si una actividad entra en la categoría «industrial 4» del PGOU (empresas no compatibles con el medioambiente urbano, dentro de la que el Ayuntamiento considera que está Cosmos) o «3» (las que requieren estar en una zona industrial específica) «sea su inclusión o no» en el grupo de las más contaminadoras de la atmósfera (el denominado como «A», en el que entra la valorización), o que esté sometida al procedimiento de autorización ambiental. El informe añade que el PGOU, cuando distingue los usos industriales, «se refiere a la peligrosidad para las personas y los bienes sin que tenga por qué haber relación directa entre peligrosidad» y «afecciones ambientales». Esta conclusión ratifica otra anterior de Medio Ambiente plasmada en la resolución de la autorización ambiental de Cosmos, en la que decía que no se puede relacionar la categoría «industrial 4» del PGOU con valorizar. Ese planteamiento, reiterado ahora, ya chocaba con el plasmado por Salud en su informe.