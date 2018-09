La Junta asegura que la obra del Marrubial sigue su curso sin problemas

La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, asegura que "no hay ningún problema" en la obra de la ronda del Marrubial, que "sigue su curso", aunque, como adelanta hoy este periódico, su culminación se retrasará hasta noviembre. "No hay bloqueo" en esta actuación, incluida dentro del proyecto de 3,2 kilómetros de carriles bici que ejecuta la Junta dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta, "solo que aparecieron restos que, junto con el Ayuntamiento y Cultura, se han tratado y se han salvado". Los restos aparecieron en junio y corresponden a la barbacana de la muralla. Hace unos días volvieron aparecer vestigios de la barbacana, en peor estado de conservación que los primeros, ya que estaban atravesados por una conducción de abastecimiento. Estos últimos restos se han estudiado y tapado. Como consecuencia de este último hallazgo, el proyecto se ha retocado levemente, variando medio metro la posición de un semáforo y de una farola. En cambio, los restos de junio se pondrán en valor y necesitan un proyecto que está en marcha. Vioque ha recordado que la zona en la que se está actuando es una zona sensible desde el punto de vista arqueológico por su proximidad a la muralla.

En cuanto a la segunda fase de la obra, que afecta al lado de las viviendas y que dotará de dos carriles más a la avenida, Vioque afirma que "se licitará en breve" y "para fin de año esperamos que esté y que puedan comenzar las obras". Vioque no prevé que la falta de parte de los terrenos afecte a la intervención prevista, que podrá "comenzar sin que esté el suelo". El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para expropiar la manzana que hay entre los dos supermercados y falta la parte de la verja de los pabellones militares.