Julián Ruiz: "No queremos ir de invitados, sino ser protagonistas"

El entrenador del Ángel Ximénez-Avia , Julián Ruiz, manifestó este jueves en la previa del debut del equipo de Puente Genil en la fase final de la Copa del Rey que no quieren "ir de invitados, sino ser protagonistas" ante el Frainkin Granollers, su rival en el choque de cuartos de final.

"Sin duda, haber conseguido el principal objetivo (la permanencia) nos ha de dar un punto de tranquilidad para jugar con más soltura", manifestó a Efe Ruiz, para quien la Copa es una competición en la que "todos salen con las mismas posibilidades".

El preparador cántabro apuntó que el partido disputado ante los catalanes hace tres semanas es "una referencia, pero es una competición distinta y, aunque cercana en el tiempo, en diferente situación de los dos equipos" porque, por ejemplo, recordó que en su caso pierde por lesión a Mario Porras.

Ante el Fraikin Granollers, según dijo, será fundamental "no regalar balones, bien por no seleccionar adecuadamente las mejores opciones de lanzamiento, bien por no ser rigurosos en los conceptos tácticos", lo que "haría que corran con facilidad y que manejen un ritmo de partido de ida y vuelta que daría problemas".