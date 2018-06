Una Segunda de pata negra

La Segunda ya está configurada con los 22 equipos que han de competir la próxima temporada tras el ascenso logrado por el Extremadura, ayer, en el Cartagonova.

Una Segunda que pedirá máxima prudencia a la hora de señalar los objetivos, ya que 18 clubs de los 22 que la componen han pasado por Primera División. De hecho, nueve de esos 18 clubs han estado 20 temporadas o más a lo largo de su historia en la máxima categoría del fútbol español: Elche, Zaragoza, Deportivo, Sporting, Osasuna, Oviedo, Mallorca, Las Palmas y Granada, por lo que, obviamente, parten con el objetivo ineludible de lograr el ascenso, sea por la vía directa o a través de las eliminatorias. Por el primer camino, lógicamente, quieren conseguirlo el Deportivo de La Coruña, Las Palmas y el Málaga, ya que sus presupuestos superarán, en mucho, los 30 millones de euros. Hay que recordar que el Córdoba, por ejemplo, aspira a llegar a la mitad, 15 millones, y que la pasada campaña tuvo un presupuesto de 12 millones, por lo que en el aspecto económico, incluso en caso de que se cumplan sus mejores previsiones, tendrá al menos media docena de presupuestos más altos. Hace unos días, por ejemplo, el director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla, valoraba que el conjunto asturiano será «el quinto presupuesto deportivo» de Segunda. De ahí que el acierto en la elección y planificación deportiva se vislumbre como más importante que nunca, porque al menos 18 equipos aspirarán a estar en la primera mitad de la clasificación.

Ello quiere decir que salvo equipos pequeños que como mucho pueden aspirar a dar una sorpresa (Rayo Majadahonda, Reus, Lugo, Extremadura) entre esos 18 equipos que han estado en Primera habrá no pocas decepciones, ya que inevitablemente más de uno tendrá que luchar por no descender a Segunda División B. Es una simple cuestión de números: no hay sitio para todos, por lo que la próxima temporada, realizar simplemente un buen papel y situarse en mitad de la tabla no será nada fácil. Deportivo, Málaga, Las Palmas, Osasuna, Zaragoza, Sporting, Oviedo, Granada, Numancia, Cádiz, Tenerife, Lugo, Alcorcón, Reus, Almería, Gimnástic, Albacete, Córdoba, Rayo Majadahonda, Mallorca, Elche y Extremadura conforman una Segunda de pata negra.