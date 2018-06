Quiere llegar a los 15 millones

El Córdoba de Jesús León pretende crecer notablemente y romper con la línea descendente iniciada desde la caída de Primera a Segunda División en la primavera del 2015. Desde entonces, la reducción del presupuesto blanquiverde fue notable y se notó en el campo, con campañas en las que se destinó, además, poco más del 25% del presupuesto total al objeto social de la SAD: el fútbol. Así, de los más de 30 millones que presupuestó la entidad blanquiverde en Primera, se pasó en sólo dos temporadas a la mitad. En la 2016/17, las cuentas arrojaban unos números globales de algo más de 16 millones de euros, mientras que en la pasada temporada a duras penas sobrepasaban los 12 millones de euros. Aunque aquel 25% aumentó en los siguientes años, no se llegó al 50%, un porcentaje que el Córdoba de Jesús León pretende aumentar, tal y como reconoció en una reciente cena con los medios de comunicación de la ciudad.



Tal y como se informó en este periódico, el Córdoba quiere llevar el límite salarial deportivo lo más cercano posible a los ocho millones de euros, cuando en la temporada que caba de finalizar no llegó a los seis, y se indicaba que la partida publicitaria va a ser fundamental. El club pretende multiplicar por seis los ingresos declarados por el club en la pasada campaña, que no llegaron a los 800.000 euros, cuando por ejemplo, en la temporada anterior habían sobrepasado los 1,4 millones de euros. La entidad blanquiverde ha estado en negociaciones con Kappa y con otras firmas de ropa deportiva para cambiar el proveedor del club, algo que parece que no se hará en este verano, aunque no está completamente descartado. Buscará un nuevo patrocinador principal y nuevos apoyos en el exterior, que serán dos: uno de ellos el que en esta semana se ha de cerrar en Panamá, un proyecto iniciado hace ya casi un lustro y al que el Córdoba de León pretende extraerle el máximo rendimienot posible.

El otro ha sido conocido en los últimos tiempos, se han aprovechado otros clubs de Segunda y de Primera y el Córdoba quiere ser uno de ellos para la temporada 2018/19: el conjunto blanquiverde, probablemente, contará en sus filas con un jugador saudí, probablemente de los que en la actualidad se encuentran disputando la Copa del Mundo de Rusia. El ingreso por esta partida será más que sustancioso y las gestiones de León en LaLiga en las últimas semanas señalan en el camino de que el Córdoba será uno de los beneficiados del acuerdo de la patronal con el gobierno saudí con su correspondiente repercusión económica, que será un fuerte ingreso.

También se pretende crear una línea de ropa de paseo, una franquicia de bares temáticos del Córdoba con destino principal en la provincia, el ingreso por los abonos en la campaña que se inició el pasado lunes y, por supuesto, no se olvida la explotación de El Arcángel y la colaboración de las instituciones con el club que más repercusión tiene en toda la provincia.



Todo, con el objetivo de aumentar al menos un 20% el presupuesto global de la entidad blanquiverde y cuyo mayor importe se dedicará a la plantilla. El objetivo final: 15 millones.