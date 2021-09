A quién no le gusta una aventura o quién no se ha imaginado en una isla desierta. Quién no ha jugado en el móvil a algún juego de esos en los que tienes que construir una ciudad y dotarla de servicios, haciendo que cada vez sea más grande, más bonita y mejor. Algo parecido es lo que se ha venido haciendo en Córdoba en los últimos lustros. Córdoba cada vez es más grande, ya casi no tiene sitio por donde crecer, y esto ha originado nuevos barrios en los que todo, o casi todo, es nuevo.

Entre esos sueños que uno puede tener cuando su vida va tomando forma, según ese guion no escrito (o sí), está el de la emancipación. Un momento que casi todo el mundo espera alcanzar, aunque también en los últimos años se ha demostrado que ese momento llega cada vez más tarde. Abandonar el hogar familiar cuesta mucho más que hace 50 o 40 años, pero cuando llega el momento… es un momentazo.

Pero cuando uno reúne las condiciones para dejar la casa de los padres, le llega otra difícil decisión. ¿Dónde me mudo? ¿Cuál es el mejor barrio de Córdoba para vivir? ¿Vivir en el centro o en la periferia? Las preguntas serían casi infinitas y las respuestas de lo más variadas. Muchos “jóvenes” tienen claro que nunca, y cuando dicen nunca, es nunca; abandonarían el barrio que los vio crecer. La principal razón que aportan es que no se quieren ir lejos de sus padres, muchos se mudan al bloque de al lado o la planta de abajo. Es lo que se podría denominar una emancipación a medias.

Por el contrario, están los que han decidido romper con todo lo anterior. Eso no quiere decir que no vayan a echar de menos a su barrio. Así como eso de bajar a comprar al super y cruzarte por el camino a tus amigos, a esos que fueron al colegio o al instituto contigo; entrar en la tienda y saludar por su nombre a todos o pararte en el bar de la esquina, donde siempre va a haber algún conocido y el camarero jugó contigo en el equipo de fútbol del barrio.

TODO POR DESCUBRIR

Las nuevas viviendas, que se cuentan por miles, las hay de muchos tipos y también precios, que todo hay que decirlo. Lo cierto es que este plan de ampliación que se está llevando a cabo en Córdoba se inició allá por 2002, gracias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y entre 2005 y 2007, se entregaron las llaves de los primeros pisos de “los nuevos barrios de Córdoba”. Mirabueno, un área de Villarrubia y la Carrera del Caballo fueron los protagonistas de aquella primera expansión.

En la web de la Gerencia Municipal de Urbanismo se puede consultar los planes de desarrollo que hay planteados para Córdoba, aunque también es posible descubrirlos alzando la vista más allá del suelo, las grúas se han convertido en las amigas inseparables del paisaje cordobés.

El nuevo Zoco, Turruñuelos o Santa Isabel son ya barrios nuevos consolidados. En ellos todo era nuevo. En pocos años se han dotado de todo lo necesario y los negocios han llenado sus locales y ya no tienen nada que envidiar a sus antiguos barrios.

Para muchas familias, el mudarse a una zona totalmente nueva de la ciudad ha sido la gran aventura de sus vidas. Ese comenzar de cero, el estrenar todo, hasta las paredes como diría aquel. En todo ese proceso, también muchos cordobeses han visto la oportunidad de negocio y han emprendido un nuevo camino abriendo el primer bar, peluquería o frutería de la zona.

Con todo, Córdoba sigue generando viviendas, cada vez más modernas, de calidades sobresalientes y grandes prestaciones. Una característica común de los nuevos residenciales es que son edificaciones de baja densidad, por lo que la tranquilidad y privacidad están asegurados.

En este especial os proponemos descubrir la ampliación que está sufriendo Córdoba para que quienes estén a punto de tomar esa decisión de salir de su antiguo barrio tengan la opción de conocer las nuevas opciones de las que dispone. Y recuerden, vivan dónde vivan, hagan de su vida una aventura.