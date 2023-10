La princesa Leonor ha pronunciado un discurso esta tarde en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Ha sido su quinto discurso en Oviedo cuando faltan solo once días para que jure la Constitución en un acto solemne en el Congreso de los Diputados y se ha mostrado muy consciente del papel que desempeña como heredera al trono. "Me gustaría poder expresar con facilidad lo que siento en un día como hoy, aquí en Oviedo, después de haber prestado juramento de servicio a España ante nuestra bandera hace apenas dos semanas. Y tras haber iniciado mi formación militar, que me está permitiendo compartir el aprendizaje continuo con personas que han elegido una vida de servicio con grandes exigencias y renuncias personales. Además, el día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades", ha señalado.