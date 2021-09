Cuando estrenas piso, el cuerpo te pide montar una fiesta de inauguración e invitar a tu gente para celebrarlo. Si se hace con una casa, ¿por qué no con la nueva sede en Cataluña de un grupo como Prensa Ibérica? La 'pequeña' diferencia es que esto no es un domicilio particular, sino el cuartel general de El Periódico de Cataluña, el diario 'Sport' y los servicios corporativos de la editorial, propietaria de ambas cabeceras desde 2019. Dicho en cifras: 4 plantas y 6.568 metros cuadrados. Un salto cuantitativo y cualitativo respecto a la anterior casa durante 27 años, en la calle del Consell de Cent.