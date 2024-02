El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha explicado que el partido espera conocer la decisión de José Luis Ábalos para que, en caso de que no entregue su acta de diputado, "dar curso" para que se cumpla la decisión adoptada ayer por la Ejecutiva socialista. López, que ha reconocido que les produce dolor "todo lo que gira" alrededor del caso de Koldo García, ha tenido palabras duras para los implicados y también para el propio Ábalos. "No hay nada que soportemos y entendamos menos que la falta de ejemplaridad y la falta de comportamiento ético de quien se acerca a nuestras filas. No hay nada que repugne más a un socialista que la corrupción de quien debiera estar al servicio público", ha dicho. Y ha insistido en que el PSOE colaborará con la Justicia para esclarecer los hechos.