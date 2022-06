El descenso en votos y escaños de Juan Espadas ha roto el suelo histórico del PSOE de Susana Díaz y ahora Juan Espadas solo encuentra una salida, mirar hacia adelante. "Estoy más fuerte que nunca", asegura tras reconocer que no ha sabido movilizar al electorado. Cae tres escaños, baja de los 900 mil votos, pierde hasta su histórico feudo de Sevilla. La preocupación en el PSOE se ha reflejado en las caras largas de la Ejecutiva de Ferraz, con Sánchez a la cabeza. No ha habido posiciones críticas, sí llamamientos a la reflexión. El PSOE no ve extrapolable a nivel nacional este resultado. Descalabro también a la izquierda del PSOE. El electorado ha castigado la división de este espacio político. Por Andalucía se queda en 5 escaños. Adelante Andalucía obtiene 2. Sumados pierden 10 respecto al que obtuvieron unidos en 2018.