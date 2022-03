Hace dos años Corinna Larsen presentó en Londres una demanda contra el rey Juan Carlos, al que acusaba de un presunto acoso desde 2012. La examiga íntima de Don Juan Carlos relató en uno de los juicios contra el excomisario Villarejo que fue amenazada incluso por Félix Sanz Roldán, exdirector del centro nacional de inteligencia si no seguía sus instrucciones. Ante la demanda, los abogados de Don Juan Carlos argumentaron que el rey emérito gozaba de inmunidad por pertenecer a la casa real. El pasado 7 de diciembre se celebró la vista para que los abogados de ambas partes expusieran sus argumentos ante esa petición de inmunidad. Los representantes de Corinna Larsen explicaron que el rey emérito ya no recibe ninguna asignación, ni tiene actos oficiales como miembro de la casa real por lo que ya no gozaba de inmunidad. El juez les ha dado la razón. Don Juan Carlos puede ser por tanto juzgado por el presunto acoso a Corinna Larsen, que pide una indemnización y una orden de alejamiento.