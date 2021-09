El impresionante delta sobresale de la línea de costa. Una modificación que más adelante, se incluirá en los mapas oficiales. Ahora, los investigadores, siguen muy de cerca la evolución del magma. La lava no deja de brotar por la boca del volcán y ya le ha ganado 9 hectáreas al Atlántico. Ahora, ese territorio pertenece automáticamente al Estado. De momento, la pirámide humeante mide medio kilómetro de ancho y 50 metros de alto. Aunque la zona está acotada los asentamientos son frágiles y podrían colapsar provocando derrumbes el contacto de la lava con el mar ha formado una enorme columna de vapor de agua y gases tóxicos. Por eso, los vecinos confinados de los 4 barrios de Tazacorte no podrán salir de sus casas hasta que hoy se compruebe la calidad del aire. Además, el viento hace que el humo ya no sea vertical y toma dirección suroeste, hacia el mar..