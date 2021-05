El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que, "debido a la disparidad de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas autonomías respecto a las medidas que se podían aplicar o no una vez cayese el estado de alarma, la Comunidad de Madrid ha optado por publicar una orden con restricciones y recomendaciones para los ciudadanos de la región". Ruiz Escudero ha enumerado cada una de las medidas como "uso de mascarilla obligatorio en las mismas condiciones que hasta ahora, reuniones de máximo 6 personas y apertura de la hostelería desde las 06:00 horas hasta las 24:00 horas, aunque no podrá admitir clientes nuevos desde las 23:00 horas". Además el consejero de Sanidad destaca que "se mantiene la prohibición de consumir en barra y limitación de máximo 4 personas por mesa en espacios interiores y de 6 exteriores. El aforo en el interior continúa en el 50 por ciento, mientras que en el exterior en el 75 por ciento". Acerca de los espacios lúdicos como cines, teatros y auditorios podrán cerrar a las 24:00 horas, pero no se pueden empezar funciones después de las 23:00 horas. El aforo será del 75 por ciento. En gimnasios y centros deportivos podrán abrir entre las 06:00 y las 23:00 horas con los aforos interiores limitados al 50 por ciento. Ruiz Escudero ha indicado que todas estas medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas del 9 de mayo.