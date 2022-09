Más de 15 millones de chilenos están votando hoy si refrendan o no el nuevo texto constitucional, elaborado por una Covención Constituyente. Tras las revueltas de 2019, en las que se exigía un proceso constituyente, en octubre del 2020 se decidió, con un respaldo del 80%, que se elaborara una nueva Constitución. La Convención Constituyente, integrada por 155 legisladores electos, recibió el encargo de hacerlo en el plazo de un año. Y eso ha hecho, justo un año después de su creación ha presentado el texto que los chilenos votan hoy. El proceso ha sido largo y el resultado es incierto, en las encuestas, de hace dos semanas, ganaba el NO por una ligera diferencia. Pero el voto es hoy obligatorio, no lo era desde 2012, y el vaticinio es complejo.