El entrenador del FC Barcelona, Xavi ha vuelto a hablar de su decisión de dejar el Barcelona a final de temporada. El preparador catalán ha asegurado que, a día de hoy, no ha cambiado nada, pero tampoco ha sido tajante sobre la inamovilidad de su decisión en el futuro. "No ha variado nada. No hay tema. A día de hoy no hay ninguna variación. Paso a paso y a por el Athletic mañana".