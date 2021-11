El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se ha mostrado contrariado tras la derrota frente al Espanyol, ha considerado que no merecieron perder y evitó pronunciarse sobre la decisión de Mateu Lahoz de anular el tanto de Isak. "No lo sé, no he preguntado. Preguntadle eso a Mateu, a mí preguntarme por el partido, por lo que ha hecho mi equipo", "Creo que no hemos merecido perder, que hemos hecho muchas cosas bien, pero si no rematas con acierto te puede pasar lo que ha pasado", afirmó.