Tras el éxito de ‘The Walking Dead: Saints & Sinners’ en 2020, considerado como la experiencia de realidad virtual más influyente de los últimos años, llega a nuestras manos ‘The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution’, que inicialmente se distribuye en PC y PlayStation VR2. A diferencia de su primera incursión, la secuela aterriza también para el reciente dispositivo de realidad virtual de PlayStation. Algo que no cambia es la localización de la experiencia, que repite con Nueva Orleans como telón de fondo, ya que su comienzo se deriva de los hechos acontecidos en el episodio anterior. Una vez más, el jugador está llamado a sobrevivir a las hordas de zombis que infestan la ciudad de Luisiana utilizando todos los recursos a su disposición para no sucumbir.

La feria de los zombis Sin embargo, en este regreso resistir será aún más difícil, puesto que no solo habrá menos recursos, sino que las hordas de muertos vivientes se han vuelto más numerosas y temibles. Esto se traduce en precios muy altos a pagar por pequeños errores. Por si fuera poco, una nueva amenaza acecha entre las calles, aumentando así los peligros a los que nos enfrentamos en este tortuoso camino. Skybound Entertainment deleita cada sentido con un título cargado de acción, zombis, momentos de tensión y una profundidad digna de mención. El estudio no ha querido dejar fuera a nadie y también ofrece la posibilidad de jugar y llevar las partidas guardadas del primer título de la saga a este nuevo capítulo. Algo que se agradece, ya que permite continuar la aventura en las dos nuevas plataformas. La narrativa embutida en la historia de esta segunda parte relata lo que sucede 3 meses después de los eventos ocurridos en la primera entrega y, como era de esperar, la continuación parte de una ciudad que vuelve a llenarse de peligrosos zombis y enemigos. En estas, el jugador vuelve a encarnar el papel del “turista” que llega a Nueva Orleans y tiene que enfrentarse a los infectados. Aunque ‘The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution’ no reinventa la fórmula, sí que logra exprimir aún más su tinte “rolero”, ya que permite, entre otras cosas, evolucionar equipo, reciclar materiales y objetos, además de disfrutar de un sistema de artesanía. Cuestión de poder Los más rápidos terminarán la historia y las misiones principales en aproximadamente 10 horas cargadas de momentos de auténtica tensión, ya que ‘Retribution’ mejora sustancialmente la iluminación ambiental, las animaciones de los zombis y del resto de personajes. Por otro lado, se equilibra la potencia de los zombis acorazados que tantos quebraderos de cabeza dieron a los jugadores cuando se los encontraban por las calles de Nueva Orleans. Pero en esta ocasión, los infectados no son la única amenaza. Las calles se han llenado de bandas callejeras y facciones que luchan por los diferentes recursos y territorios. A ellos podrás enfrentarte usando armas y componentes como el nuevo subfusil, las mirillas láser y los silenciadores. Y para aquellos que disfruten del combate cuerpo a cuerpo, el estudio ha añadido una motosierra que debéis probar, ya que resulta ser un imprescindible del juego. Herramientas de exterminio zombi Como puedes deducir, el combate sigue siendo uno de los puntos fuertes de esta saga, y es que ver oleadas de zombis correr hacia a ti, hace que la adrenalina fluya, sobre todo bajo la influencia de la Realidad Virtual. La ejecución práctica de estas secuencias de combate, resultan fluidas y terroríficamente espontáneas, naturales en su ejecución, orbitan en torno a movimientos intuitivos que imitan el dinamismo natural de una reyerta. Por ejemplo, para golpear a un adversario con un machete, basta con desenvainar el arma y simular la acción: cuanto mayor sea la aceleración registrada por el mando, más fuerte será el golpe sobre el objetivo. Conclusiones Si te gustó ‘The Walking Dead: Saints & Sinners’, su segunda parte, ‘Chapter 2: Retribution’ sigue el mismo camino. Este nuevo título de Realidad Virtual mantiene el nivel de su predecesor y lo mejora en muchos aspectos, tanto visual, como en jugabilidad, garantizando durante todo momento el miedo, la tensión y la acción. Además, aquellos que dispongan de la ‘Tourist Edition de The Walking Dead: Saints & Sinners’ podrán actualizar gratis esta versión a Chapter 2: Retribution en PS VR2. Por regla general, todo amante de las experiencias de Realidad Virtual de nueva hornada, debería probar los títulos de Skybound Entertainment; suponen toda una experiencia.