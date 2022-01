Uno de los propósitos más típicos de Año Nuevo es querer bajar el colesterol. Para ello, sabiendo que no existen productos milagro, la mejor opción es optar por una dieta equilibrada y unos hábitos de vida saludables que, en consonancia, ayuden a perder peso. Hay gran cantidad de dietes diferentes, sin embargo, aquí te traemos una de las más destacadas y que va triunfar este 2022 ya que elimina el colesterol y sacia.

La dieta para 2022

Esta dieta es rica en alimentos antiinflamatorios y antioxidantes. Su nombre es Dieta Perricone y su objetivo no es que se pierda peso con ella, aunque esto no implica que no se pueda adelgazar con ella.

El objetivo de esta dieta es generar un cambio de mentalidad en la persona que la lleva a cabo, reevaluando sus hábitos alimentarios para conseguir una dieta sana que frene la inflamación y oxidación de las células, lo que favorece a perder colesterol.

En qué alimentos se basa la dieta

Estos son algunos de los alimentos en los que se basa la Dieta Perricone:

Aceite de oliva virgen extra: Tiene un alto contenido en ácido oleico, una grasa que ayuda a disminuir la oxidación del colesterol "malo".

Agua mineral: La deshidratación impide que nuestro cuerpo elimine los residuos, por lo que estar hidratados es fundamental.

Avena en copos: La avena es muy rica en fibra, proteínas y grasas monoinsaturadas que controlan la presión arterial y el colesterol, además de regular la cantidad de azúcar en sangre.

Fresas y frutos rojos: Su virtud reside en que son unos grandes antioxidantes que tienen un bajo contenido en glicémicos. Ayudan a reducir la grasa corporal.

Lácteos naturales: Aquí destaca el yogurt natural orgánico, ya que contiene bacterias que mejoran la digestión y la salud intestinal.

Té verde: Resulta clave ya que contiene polifenoles de catechin y antioxidantes que estimulan el metabolismo y frenan el envejecimiento.

Verduras verdes: Ejemplos como el brócoli o los espárragos son grandes antioxidantes y que contienen vitamina C, magnesio y calcio.