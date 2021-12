El colesterol es el causante de la mayoría de enfermedades cardiacas en España, representando un 30% de las muertes en España. Una de las claves para mantener el colesterol a raya se encuentra en la alimentación. Para frenarlo se suele recomendar "comer menos grasas" en general. Sin embargo un estudio de la Journal of The American Heart Association señala que hay varios alimentos ricos en grasas saturadas que no aumentan el colesterol. Te explicamos cuáles son.

Los alimentos ricos en grasas que no aumentan el colesterol Y es que, la mayoría de investigaciones realizadas se han centrado en analizar la relación entre las enfermedades cardiacas y las grasa saturadas, sin poner el foco en qué alimentos tienen esas grasas. Por eso, el mencionado estudio descubre qué alimentos que contienen grasas saturadas están relacionados con enfermedades cardiacas y cuales no. Para ello, también se valoraron aspectos de los más de 10.000 participantes, entre los que se encuentra el nivel de actividad física, sexo o edad, entre otros. Sin embargo, cuando se analizaron los resultados se concluyó que las carnes rojas y la mantequilla estaban detrás de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Todo lo contrario que las grasas saturadas presentes en yogures, pescado y queso, que representaban un problema menor. Así pues, el estudio concluye que el riesgo no lo representan las grasa saturadas per sé, sino el alimento del que vienen. Aún así, los investigadores advierten que se trata de un estudio preliminar, no un ensayo clínico, con lo que habrá que seguir analizando esto para corroborar la relación entre las grasas y estos alimentos. Otras conclusiones Además, también se señala que los alimentos son mucho más que la suma individual de sus nutrientes, ya que macronutrientes y micronutrientes adquieren propiedades diferentes cuando actúan en conjunto, ya sea a la hora de prevenir enfermedades, como a la hora de causarlas. Esto lleva a señalar lo que otras investigaciones apuntan, y es que, el kit para reducir el colesterol no es tanto disminuir el consumo de grasas saturadas, sino limitar el consumo de determinados alimentos como mantequillas o carnes rojas.