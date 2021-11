#PREMIOSDIAL 💎@webtenerife

"Y no me basta

Porque un amor bonito no se vende ni subasta

Y aunque te necesito este cariño se me gasta

Y si te lo repito es porque aún creo en ti"@IndiaMartinez y @dvicioficial, no nos basta!



⁰STREAMING GALA AQUÍ:

🔗: https://t.co/0pILUbLJkI pic.twitter.com/HyEY2fgmfH