La actriz de Córdoba, Macarena Gómez, hace unas semanas sacó su primera canción acompañada de un sorprendente videoclip. El tema, "Tu fragancia vuela (Smell song)", salió con el objetivo de promocionar la entrega de los premios a los Mejores Perfumes del Año 202. Rápidamente se popularizó en redes sociales y, tras su éxito, Macarena Gómez se ha pronunciado, asegurando que no tiene miedo "al fracaso".

Tanto la canción como el videoclip ha sido producido y compuesto por Carlos Jean, un reto propuesto por la Academia del Perfume para la mencionada gala. El tema aprovechaba el objetivo de la entrega de premios y lo fusionaba con la operación para agrandar su nariz que Macarena Gómez se hizo hace un año.

En cuanto a Carlos Jean, este ha señalado que el reto del tema era transmitir con la canción la sensación del olor y cree que "se ha conseguido". “Macarena Gómez ha sido un descubrimiento. Cuando nos conocimos pensé que era una friki como yo y que juntos podíamos sumergirnos en algo espontáneo, divertido y descarado. Ella nunca había cantado y yo le decía, que no se preocupara, porque lo que quería de ella es que interpretara” aseguró Jean.

Macarena Gómez se confiesa

En una entrevista realizada por la revista Hola!, la actriz se ha sincerado sobre su canción. Ha señalado que cree que confiaron en ella porque "soy atrevida" y porque "doy una imagen de libertad".

Sobre su operación de nariz confesó que "no me la quería quitar (la nariz) me sentía muy contenta" mientras que de su marido ha dicho que "me apoya y me ha dicho que si sigo así me deja cantar su grupo".

La actriz de La Que Se Avecina se muestra favorable a los retos "no tengo miedo a equivocarme, mis padres me educaron en la cultura del esfuerzo, en la del trabajo y a no hundirme ante las adversidades". En cuanto a las críticas ha sido tajante, "me entran por un lado y me salen por el otro".