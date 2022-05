Las plantas no solo decoran nuestra casa y le dan un toque natural, también tienen una función extra en verano. Y es que, no todo el mundo lo sabe, pero también son útiles para ahuyentar y acabar con los mosquitos, lo cual es una gran noticia, dado que son uno de los insectos que más nos molestan en verano, sobre todo con sus picaduras. No obstante, no todas las plantas valen para este cometido, por lo que a continuación te dejamos las plantas que acaban con los mosquitos en casa.

Las plantas antimosquitos Las plantas que te mostramos a continuación, alejan a los mosquitos de casa gracias a su olor. Menta La menta tiene infinidad de usos, desde medicinales hasta culinarios. Sin embargo, ese olor fresco tan característico que desprenden de sus hojas, hacen que los mosquitos se queden en ellas y, por ende, no entren en casa. Albahaca Actúa de forma similar a la menta, ya que los mosquitos y otros insectos se verán atraídos y quedarán atrapados en la planta. Geranios Otro de los antimosquitos por excelencia, además de una planta muy colorida. Las flores de los geranios son una gran barrera contra los mosquitos, por lo que bastará con poner un par de macetas en la ventana o balcón. Citronella El aroma que desprende esta planta es una auténtica trampa para los mosquitos. Hasta el mundo de que muchos productos antimosquitos la incluyen entre sus componentes.