Las picaduras de mosquitos, si bien en líneas generales no causan grandes problemas para nuestra salud más allá de un escozor molesto durante un par de días, lo cierto es que existen maneras, no solo de prevenirlas, también de aliviarlas en caso de que no hayamos podido evitarlas. Así pues, hoy te traemos los mejores consejos para bajar la inflamación de las picaduras de mosquitos.

¿Por qué se inflaman las picaduras de mosquito? Antes de nada, está bien conocer el motivo por el que se produce este efecto en la piel al picarnos un mosquito. Y es que, esto es debido a una pequeña reacción alérgica que se produce al entrar en contacto la saliva del mosquito con nuestro cuerpo y, por ende, se inflama en mayor o menor medida nuestra piel. ¿Dónde hay más mosquitos en España? Cuando un mosquito nos pica, nuestro cuerpo genera una sustancia llamada histamina, cuya función consiste en aliviar y combatir dicha picadura. Esta sustancia, al liberarse, es la responsable del escozor por nuestro cuerpo. Este es el único país del mundo en el que no hay mosquitos ¿Cuánto dura la picadura? Hay que tener en cuenta que, las picaduras de mosquito, no son especialmente duraderas. Y es que, el enrojecimiento que se producen en la piel, normalmente aparece entre las dos y las seis horas del pinchazo y se van al día siguiente o a los dos días. ¿Cómo aliviar la picadura? Para calmar la picadura y reducir la hinchazón hay varias formas: A los mosquitos ni se les ocurrirá entrar a tu casa si pones esta planta No rascarse : Es la forma más básica si queremos que nuestra picadura no vaya a más, ya que rascarse aumenta la inflamación e incluso puede causar heridas.

Lava la zona : Una buena manera de aliviar el picor y bajar la picadura es lavarte la zona afectada con agua y jabón.

Usa hielo : Si te pones hielo en la picadura durante diez minutos y comprobarás cómo se alivia el picor y la hinchazón. Si pasado ese tiempo no se ha conseguido, vuelve a hacerlo.

Antihistamínico: Este tipo de medicamentos calman y reducen las picaduras, aunque para ello debes consultar previamente con tu médico o farmacéutico.