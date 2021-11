El pescado es un alimento clave en nuestra dieta diaria y se consume de forma habitual en España. Además, su consumo se ha incrementado recientemente. Los supermercados, conscientes de esto, están sacando nuevos productos en este sentido, con nuevas especies, sobre todo "azules", "grasos" y "blancos". Un ejemplo de esta apuesta es este nuevo pescado de Mercadona que triunfa por su calidad y ser fácil de preparar.

Pese a este aumento del consumo, mucha gente aún no llega a los cuatro raciones diarias, recomendadas por los especialistas en alimentación. Además, el pescado es una fuente esencial que aporta proteínas animales de calidad y que además son muy bajas en calorías, aportan minerales y vitaminas que mejoran la dieta.

El nuevo pescado de Mercadona

Esta recomendación de cuatro raciones semanales provoca que se deba alternar entre diferentes tipos de pescados. Es aquí donde entra en juego el nuevo pescado que ha sacado Mercadona. Se trata de unos filetes de merluza rebozada, comercializados por la marca Hacendado, aunque su fabricante es Cité Marine, una empresa francesa especializada en pescados para supermercados.

En el supermercado se vende envasado y en una bandeja. La ración tiene un peso de 230 gramos y cuesta 3,50 euros.

Cómo consumirlo

Hay que tener en cuenta que estamos ante un producto procesado, con lo que no es lo ideal a la hora de consumir pescado, ya que se recomienda que este sea fresco. Sin embargo, puede servirnos para salir del apuro.

Por otro lado, es fácil de preparar ya que con calentarlo en la sartén durante unos minutos serviría para estar listo para consumir.

Mercadona recomienda freír, hervirlo u hornearlo a 60 grados de temperatura durante un minuto.

Tiene una proporción este producto de 70% merluza sin espinas, lo que le sitúa ligeramente por encima de la media de otros alimentos procesados.

Unos 100 gramos de este filete de merluza aportan 200 kilocalorías, 11 gramos de grasas y 12 de carbohidratos y fibra.

Beneficios de la merluza

No obstante, pese a estos inconvenientes, no hay que olvidar que estamos frente a un pescado, con todo lo que ello conlleva para nuestra dieta. Y es que no deja de ser una fuente fósforo, selenio, potasio, magnesio y hierro. También aporta vitamina de los tipos B12 y B6, esta última contribuye al correcto funcionamiento de las células.