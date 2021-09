Una de las principales fortalezas que tiene Córdoba es su patrimonio monumental, pero también natural. La Universidad de Córdoba lleva mucho tiempo trabajando en proyectos relacionados con el patrimonio desde distintos grupos de investigación. Mientras que desde la arqueología se trabaja en cuestiones históricas, desde la botánica se descubrieron cómo eran los jardines de Medina Azahara mediante el estudio de la flora silvestre y de los restos vegetales y desde la química se descubre que las estatuas romanas antes estaban pintadas de vivos colores, por ejemplo.

Hace poco más de año y medio se presentaba a la sociedad la nueva unidad de investigación, innovación y competitividad patrimonial, Patricia, que nacía «con el objetivo de ofrecer a Córdoba, su provincia y nuestro medio andaluz cercano un vivero de investigadores y equipamientos de primer orden para optimizar las investigaciones e intervenciones en nuestro inmenso patrimonio», explica el coordinador de la Patricia, Antonio Monterroso, quien remarca que «no hay otra estructura universitaria igual en Andalucía».

Como indica Monterroso, se trata de una unidad innovadora «porque aplicamos los métodos de análisis más efectivos y menos invasivos que permite nuestra actualidad. Obtenemos más y mejor información con menos coste y menos efectos secundarios».

Esa información es eminentemente preventiva y predictiva. «Nos permite analizar dónde están los pros y los contras de determinado patrimonio antes de intervenir. Se trata de una actuación de precisión que se focaliza sólo dónde debe. Cualquier cirujano o dentista lo hace, nadie opera sin mirar antes. Nosotros debemos hacerlo también y fomentar que la normativa lo adopte ya que no es costumbre», destaca el responsable de la Patricia.

La Unidad Patricia nacía en un momento muy complicado por la pandemia pero a pesar de ello han estado muy activos. «Patricia tiene aún un post parto difícil, cierto. Ocurre que tiene un personal extraordinario. Y, ocurre, que en el Campus de Rabanales ha tenido la mejor acogida y apoyo. Desde la química a las ingenierías, desde las ciencias naturales a la computación, por poner pocos ejemplos, los arqueólogos promotores hemos tenido el mayor cariño y apoyo», dice Antonio Monterroso.

De hecho, «hoy Patricia es del Campus, no de los arqueólogos. Hemos conseguido que las investigaciones que sobre patrimonio se venían desde hace tiempo haciendo en el Campus se sientan tan Ciencias del Patrimonio como las que se hacen en Filosofía y Letras (esto me va a costar algún disgustillo, pero es así….). Ahora falta tener un nutritivo crecimiento institucional, tenemos apoyo, y en ellos estamos».

En Patricia participan una docena de grupos de investigación de distintas disciplinas científicas entre las que se encuentran la arqueología, biología y zoología, geología, botánica, economía, ingeniería de la construcción y química.

Este tipo de asociaciones multidisciplinares son el futuro de la ciencia, un futuro que ya es presente para Patricia que «es un vivero de posibilidades. Tenemos una estructura tan libre como activa puesto que todos servimos para todos», asegura su coordinador.

Cuando hay convocatoria de proyectos, se lanzan las propuestas y la gente se une. «Así hemos ganado recientemente un Proyecto de Excelencia de la última convocatoria de la Junta de Andalucía. Cuando hay actividades de transferencia, pues todos los colegas tenemos un amplio catálogo donde buscar colaboraciones», remarca el portavoz de la Unidad quien cree que «la mejor manera de funcionar es sin jerarquías que no sean operativas, juntando a los que de verdad quieren trabajar, respetando y animando. Yo intento aglutinar, enredar, embaucar y pescar, pero no soy, ni me siento, ni seré, cabeza de un equipo donde la gran mayoría tiene mucho más currículo científico que yo. En esa nutrición de la que hablaba antes, yo me quedo en los fogones», insiste Monterroso.