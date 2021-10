Finito de Córdoba presentó este miércoles el cartel de la corrida del día 23, en un acto en el que estuvo arropado por familiares y amigos. El torero dijo que esta corrida de su treinta aniversario de alternativa la llevaba pensando mucho tiempo porque quería dar por concluida la temporada española en Córdoba, ya que pocos días después emprenderá rumbo a tierras peruanas para torear un mano a mano con Roca Rey. «Hoy cumplo 50 años y me encuentro en plenitud física y con las mismas sensaciones de siempre y con las ilusiones intactas. Estoy orgulloso de este cartel porque refleja el presente y el futuro de la tauromaquia cordobesa.e elegido una tarde que ojalá perdure en el recuerdo», señaló Juan Serrano.

«Llevo 34 años de torero y cuando un toro me embiste soy consciente de que hago feliz a mucha gente», dijo, para añadir que confía en que esa tarde «sea preciosa, que Lagartijo y Rocío Romero triunfen para que el nombre de Córdoba siga sonando en el mundo taurino».

Haciendo balance de su temporada, Finito explicó que se siente muy satisfecho. «He disfrutado con grandes toros y he visto a la gente disfrutar y eso me animó muchísimo. Quiero que Córdoba acuda a este festejo porque la tauromaquia no es una feria, es un sentimiento y por eso Córdoba y su provincia deben sentirse taurinas».

Junto al novillero Lagartijo y al ganadero Ricardo Gallardo, el torero procedió a descubrir el cartel, que reza así: día 23 de octubre a las 5,30 de la tarde corrida mixta. Con ganado de Fuente Ymbro, Finito lidiará dos toros y cuatro novillos para Javier Moreno Lagartijo y Rocío Romero. Los precios oscilan entre los 25 euros en sombra y los 15 euros en sol.