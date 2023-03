Una familia de Badalona ha denunciado a los Mossos d'Esquadra una agresión sexual en grupo sufrida por una menor de 11 años. La Unitat Central de Menors, tal como avanzado por la periodista Anna Punsí en el programa Planta Baixa de TV3 y ha confirmado este diario, investiga un ataque que presuntamente cometieron seis adolescentes, cinco de los cuales ya han sido identificados.

Tal como ha detallado Punsí, tres de los cinco identificados son menores de 14 años y en consecuencia son inimputables, lo cual significa que la justicia no puede actuar contra ellos. Los otros dos, que tienen más de 14 años pero menos de 18 años, fueron detenidos el pasado mes de febrero. Uno se encuentra en libertad vigilada y el otro, sobre el que pesan las acusaciones más graves, se encuentra en un régimen cerrado de la Conselleria de Justícia.

Una hermana mayor, entrevistada en el citado programa, ha explicado que la familia averiguó lo ocurrido un mes más tarde, a mediados de diciembre. Lo supieron cuando un tercer hermano, escolarizado en el mismo colegio que la pequeña, llegó a casa asegurando que le habían contado en el centro que corría un vídeo en el que aparecía su hermana menor. La chica reveló entonces cómo había sucedido. Explicó que un sábado al mediodía, posiblemente el 19 de noviembre, había acudido sola al centro comercial Magic de Badalona diciéndole a su madre que iba solo a dar una vuelta con sus amigas por el vecindario.

En el Magic, mientras se encontraba mirando ropa, fue abordada por un grupo de 6 adolescentes que, a punta de cuchillo, la condujeron al baño del centro y allí la agredieron sexualmente. "Cuando terminaron se fueron y la dejaron tirada", ha relatado la hermana mayor de la víctima. La menor aseveró asimismo que había tratado de explicar lo sucedido a un vigilante de seguridad pero que este no la creyó.

Denuncia

La familia, que solo entonces comenzó a comprender los días de más introversión que había manifestado la chica –estar más encerrada en su cuarto o mostrarse menos jovial que de costumbre–, acudió a denunciar los hechos a una comisaría de los Mossos. "Si tuviera poderes mágicos me gustaría que [su hermana pequeña] estuviera bien, que no le afectara. Tiene una vida por delante. [Le gustaría también] que estas personas paguen por lo que han hecho, porque es horrible, violento, producto de una sociedad que es no es consciente de lo que está pasando", ha declarado.

Punsí ha aclarado asimismo que el centro comercial Magic no ha identificado al supuesto vigilante que hubiera podido dar la voz de alarma minutos después de lo sucedido y también que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha comunicado a las tres familias de los menores inimputables lo que han hecho sus hijos.

La investigación continúa abierta porque todavía queda un menor no identificado y la menor, que está siendo tratada por pediatras y psicólogos del Hospital de Can Ruti, dio negativo en los análisis que se le practicaron para descartar que hubiera contraído una enfermedad infecciosa durante la agresión sexual. El colegio se reunirá este jueves con la familia afectada.