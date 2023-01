Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la provincia de Córdoba viven 772.464 personas, mientras que en la capital lo hacen 319.515. De estas cifras, obviamente no todas son cordobesas, sino que hay personas de otras provincias o países que viven en Córdoba. Obviamente, también se da la situación inversa, es decir, cordobeses que viven en otra provincia de España. Te mostramos cuál es la provincia donde más cordobeses viven, y no, no es Madrid.

Cordobeses por España Cuando hablamos de comunidades autónomas, obviamente, Andalucía es la provincia que cuenta con mayor número de cordobeses. Y es que, según los datos del padrón continuo del INE, referentes al 1 de enero de 2022, en la comunidad viven 742.842 cordobeses. No obstante, la inmensa mayoría de ellos (659.458) residen en su provincia de origen. Esto hace que, en las siete provincias restantes andaluzas, únicamente vivan 83.384 ciudadanos nacidos en Córdoba. Así pues, si se excluye la provincia, la comunidad autónoma con más cordobeses es Cataluña, con 95.360, seguida de Andalucía (83.384) y la Comunidad de Madrid (48.512). Por contra, la región de España donde menos cordobeses hay, al margen de las ciudades autónomas, es La Rioja (536), seguida de Cantabria (668). La provincia con más cordobeses Si acudimos a los datos provinciales, la provincia de España con más cordobeses es Barcelona, 75.977, seguida de Madrid (48.512) y Málaga (28.938). La región donde menos cordobeses hay es Soria (145), mientras que Palencia es la segunda (149) y Ourense la tercera (169).