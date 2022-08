Córdoba lleva 93 días sin abrir el paraguas por la falta de lluvia

La ciudad de Córdoba lleva 93 días sin recibir una gota de agua por la falta de lluvia y, aunque en los últimos años ha tenido una experiencia similar, desde la Agencia Estatal de Meteorología destacan que la ausencia de precipitaciones no es habitual en el mes de mayo. Juan de Dios del Pino, portavoz de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, afirma que el 5 de mayo fue la última vez que llovió en la capital y apenas se recogieron 0,2 litros por metro cuadrado. En la provincia, en cambio, la última lluvia se registró el 22 de junio en la localidad de Hinojosa del Duque y dejó 0,4 litros por metro cuadrado. Desde entonces, ni rastro de nubes y los termómetros, en ascenso.

Juan de Dios del Pino alude a la información recogida en la estación de Córdoba aeropuerto para recordar que el año pasado no llovió nada ni en julio ni en agosto, «pero suelen ser meses muy poco lluviosos, sí llovió en mayo», puntualiza.

El ejercicio reciente más parecido al actual 2022 fue el 2019, cuando no se registraron precipitaciones en mayo ni en junio, y en julio cayó una cantidad inapreciable, lo que quiere decir que no se puede medir con los instrumentos de los que dispone la Aemet. Así, el portavoz de esta agencia admite que «aunque ha ocurrido recientemente, no suele ocurrir», y subraya que «lo raro es que no llueva en mayo tampoco», haciendo hincapié en que «mirando años anteriores, no se ve un periodo similar, con los meses de mayo, junio y julio con tan escasísimas lluvias».

Juan de Dios del Pino señala que habría que remontarse a 1965 para encontrar un escenario parecido a lo que está ocurriendo ahora, con falta de lluvia en la salida de la primavera y la entrada del verano. Aquel año las precipitaciones dejaron 1,8 litros de agua por metro cuadrado en mayo, una cantidad inapreciable en junio, nada en julio y de nuevo lluvia inapreciable en agosto.

Por otra parte, alude a otros ejercicios en los que no se han registrado precipitaciones durante el verano, citando como ejemplo el 2012 y el 2005, cuando no llovió ni en el mes de junio, ni en julio ni en agosto.

En cuanto a las previsiones para las próximas semanas, Del Pino recuerda que «no se puede saber cuándo llegará la lluvia, agosto es poco lluvioso», aunque hace referencia a las precipitaciones que en ocasiones se registran a partir de la segunda quincena. De este modo, señala que «con la llegada del nuevo año agrícola (el 1 de septiembre) se suelen dar cambios en cuanto a la falta de precipitaciones». Las previsiones de la Aemet indican, de hecho, que el próximo miércoles, 10 de agosto, hay un 10% de probabilidades de lluvia en la ciudad de Córdoba y que el porcentaje bajará al 5% el jueves.

Por debajo de la media

De su parte, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet a nivel estatal, ha detallado a la agencia Europa Press que Córdoba ha recibido 26 litros por metro cuadrado, el 47% de los 55 litros habituales, durante los meses de mayo, junio y julio, puntualizando que toda esta cantidad se contabilizó al principio del mes de mayo.

Este meteorólogo ha manifestado también que los 93 días sin lluvia que se han alcanzado en la actualidad no son un récord. Así, ha recordado que en el verano del 2018 la capital tuvo 91 días sin precipitaciones; en el 2016, hasta 107 días y en el 2019 fueron 117 días.