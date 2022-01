Un vecino de Massanassa, en Valencia, intentó, sin éxito, boicotear la vacunación a los niños de entre 5 y 8 años de la Escola Infantil Ausiàs March de la localidad. Los hechos ocurrieron hace unos días cuando hasta las instalaciones del centro se personó este hombre, vecino de Massanassa, intentando evitar que se empezase la vacunación a los menores, y amenazando a los sanitarios que allí se encontraban con denunciarles. Incluso pidió la identificación a una de las enfermeras.

El centro denunció los hechos y hasta el colegio se personaron miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil, que identificaron a este individuo, y velaron porque la jornada de vacunación prosiguiera con total normalidad. También acudió al centro el alcalde de Massanassa, Paco Comes, quien invitó a este vecino a poner las reclamaciones pertinentes en el organismo competente, pero sin causar molestias e impedir la labor de de los sanitarios.

Pese a que se constató que este hombre estaba empadronado en Massanassa, desde el centro afirman que al parecer no tenía hijos ni hijas escolarizados allí, pero de igual modo intentó impedir el derecho de los menores a recibir la vacuna, a pesar de tener los alumnos la autorización de sus padres y madres. Al parecer, este hecho no es aislado y se produjo uno similar días antes en el CEIP Orba de Alfafar, aunque no está confirmado que se tratase del mismo individuo.